Százezren keresték a szegedi gyűlés után, végül csak meglett Gyurkó
Teljesült a kisfiú kívánsága.
Teljesült Gyurkó karácsonyi kívánsága: egyenesen Orbán Viktortól kapott ajándékot a fa alá.
Százezren kerestük a szegedi gyűlés után, végül csak meglett Gyurkó. Aláírás, és a fa alá is kerül egy kis meglepetés. Boldog karácsonyt!
- írja Orbán Viktor Facebook videója mellé.
