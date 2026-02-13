RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen videót tett közzé Orbán Viktor: „Ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd”

Orbán Viktor évértékelő beszédének írása közben lepték meg egy nem várt ajándékkal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 18:05
Módosítva: 2026.02.13. 18:06
Orbán Viktor Ádám Martin sör

Orbán Viktort Ádám Martin képével ellátott sörrel lepték meg. A magyar válogatott játékosával ellátott dobozos italból csak limitált darab készült. "De ha sört iszok beszédírás közben, akkor csálé lesz a beszéd, mint a rosszul rakott szénaboglya" - jegyeztek meg a miniszterelnök tréfásan a február 14-ei évértékelő beszédére utalva.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ádám Martin, a magyar viking. Köszönöm! De csakis a beszéd után! 

– írta Orábn Viktor, holnap az évértékelő beszédével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „Sokan leszünk. A magyar politikára ráfér egy kis könnyedség, barátság, szeretet. Egy jó közösségben leszünk együtt, érdemes csatlakozni egy ilyen közösséghez, még ha csak az interneten keresztül is.”

 

