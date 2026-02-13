Orbán Viktor: Készül az évértékelő beszéd
Szombaton Orbán Viktor évértékelő beszédet tart 11 órakor.
Készül az évértékelő beszéd. Már fél oldal meg is van. Hosszú éjszaka lesz!
- írja a kormányfő.
