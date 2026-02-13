Orbán Viktor: megígértük, megcsináltuk

„Ma érkezik a bankszámlákra a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete” – írta 2026. február 13-án Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk (Fotó: NurPhoto via AFP)

A kormányfő hozzátette: „Megígértük, megcsináltuk. A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk.”