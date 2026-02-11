Orbán Viktor: Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat
„2026-ban is a Fidesz a biztos választás!” - jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor videóval üzent.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor Szentendrén tartotta legutóbbi országjáró körútjának állomását. A miniszterelnök azóta sorra oszt meg a közösségi oldalán videórészleteket az ott elmondott beszédéből.
Orbán Viktor: 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!
A kormányfő a felvételen rámutatott arra, hogy kik is a valódi ellenfelei. Orbán Viktor emlékeztetett, 2022-ben nem csak a brüsszeliekkel szemben, hanem az amerikaiakkal szemben is nyerni tudtak, akik akkor még Brüsszellel fújtak egy követ.
2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, akik mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés. Legyőztük őket. Pontosan ugyanez fog történni most is. Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat. 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:
