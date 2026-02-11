RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat

„2026-ban is a Fidesz a biztos választás!” - jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor videóval üzent.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 16:06
választás baloldal 2026 Orbán Viktor

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor Szentendrén tartotta legutóbbi országjáró körútjának állomását. A miniszterelnök azóta sorra oszt meg a közösségi oldalán videórészleteket az ott elmondott beszédéből.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!

A kormányfő a felvételen rámutatott arra, hogy kik is a valódi ellenfelei. Orbán Viktor emlékeztetett, 2022-ben nem csak a brüsszeliekkel szemben, hanem az amerikaiakkal szemben is nyerni tudtak, akik akkor még Brüsszellel fújtak egy követ.

2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, akik mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés. Legyőztük őket. Pontosan ugyanez fog történni most is. Le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat. 2026-ban is a Fidesz a biztos választás!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu