Orbán Viktor elárulta, hol lehet a legjobb rántott húst kapni

Aki szeretne egy jót enni, annak ide kell mennie a kormányfő szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 14:35
országjárás rántott hús Pléh-Csárda Orbán Viktor

Orbán Viktor nemrégiben már felkereste a Pléh-csárdát, amikor ebédszünetet tartott Németh Balázs képviselőjelölttel.

Orbán Viktor Fotó: mw

Orbán Viktor: A legjobb rántott hús: Pléh-csárda

A miniszterelnök most ismét a Pléh-csárda kapcsán tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán. A kormányfő ebben elárulta, hogy hol kapható a legjobb rántott hús.

Országjárás - büfékocsi. A legjobb rántott hús: Pléh-csárda

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

