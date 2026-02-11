Orbán Viktor elárulta, hol lehet a legjobb rántott húst kapni
Aki szeretne egy jót enni, annak ide kell mennie a kormányfő szerint.
Orbán Viktor nemrégiben már felkereste a Pléh-csárdát, amikor ebédszünetet tartott Németh Balázs képviselőjelölttel.
A miniszterelnök most ismét a Pléh-csárda kapcsán tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán. A kormányfő ebben elárulta, hogy hol kapható a legjobb rántott hús.
Országjárás - büfékocsi. A legjobb rántott hús: Pléh-csárda
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.
