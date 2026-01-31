Röpködtek a szelfik: Orbán Viktor a Pléh-csárdában járt

Ebédszünetet tartott Németh Balázs képviselőjelölttel Orbán Viktor. A miniszterelnök a Pléh-csárdába tért be, ahol hatalmas szeretettel fogadták – derült ki a Facebook-oldalára feltöltött videóból.

A Pléh-csárdában is mindenki Orbán Viktorral akart fortózkodni (Fotó: Facebook/Orbán Viktor – Képünk illusztráció)

A világhírű magyar vendéglátóhelyen rengetegen akartak fotózkodni a kormányfővel. Orbán Viktor pedig készséggel mondott igent a szelfikre.