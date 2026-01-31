RETRO RÁDIÓ

Röpködtek a szelfik: Orbán Viktor a Pléh-csárdában járt

A népszerű vendéglátóhelyen is mindenki a miniszterelnökkel akart fotózkodni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 08:54
Orbán Viktor Pléh-Csárda szelfi

Ebédszünetet tartott Németh Balázs képviselőjelölttel Orbán Viktor. A miniszterelnök a Pléh-csárdába tért be, ahol hatalmas szeretettel fogadták – derült ki a Facebook-oldalára feltöltött videóból. 

Orbán Viktor
A Pléh-csárdában is mindenki Orbán Viktorral akart fortózkodni (Fotó: Facebook/Orbán Viktor – Képünk illusztráció)

A világhírű magyar vendéglátóhelyen rengetegen akartak fotózkodni a kormányfővel. Orbán Viktor pedig készséggel mondott igent a szelfikre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
