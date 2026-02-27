Egy meteorológus élő adásban fedte fel diagnózisát, miután azzal vádolták, hogy részeg

Egy, a nézők által jól ismert meteorológus, aki hosszú évek óta rendszeresen szerepel a képernyőn, az utóbbi időben számos kritikát kapott. Sokan úgy vélték, hogy megváltozott a viselkedése, akkor azonban még nem sejthették, hogy mindennek egy súlyos betegség áll a hátterében.

A meteorológust szíven ütötte, hogy a nézők szerint részegen állt a kamerák elé Fotó: Illusztráció: Unsplash

Élő adásban nyílt meg a meteorológus

A közkedvelt, 49 éves Jeriann Ritter 2004 óta tájékoztatja Iowa lakóit az időjárás alakulásáról a WHO13 csatornán. Kedden azonban nem a megszokott prognózist osztotta meg a nézőkkel: saját jövőjéről beszélt, amikor nyilvánosságra hozta súlyos egészségügyi diagnózisát.

Február 24-én, kedden a tapasztalt időjárás-bemondó megható bejelentést tett, elárulta, hogy progresszív neurológiai betegséget, amiotrófiás laterálszklerózist (közismert nevén ALS-t) diagnosztizáltak nála.

A ritka kór olyan ismert személyiségeket is érintett, mint Eric Dane és Stephen Hawking. A betegség progresszív izombénulást okoz, az idegsejtek fokozatos pusztulása miatt az izmok egyre gyengülnek, ami idővel a nyelés, a beszéd, a mozgás, sőt akár az önálló légzés képességének elvesztéséhez is vezethet.

Különösen súlyos tény, hogy az állapotra jelenleg nincs ismert gyógymód. A diagnózist követően a várható élettartam általában három-öt év, bár az egyéni lefolyás eltérő lehet.

Egy őszinte és érzelmes interjúban Ritter elárulta, hogy először tavaly nyáron kezdte tapasztalni a tüneteket, amikor zsibbadást érzett az arca egyik oldalán, és beszédnehézségekkel küzdött.

Ezt követően hónapokig tartó orvosi kivizsgálások és alapos vizsgálatok sorozata vette kezdetét, mire végül megszületett a lesújtó diagnózis: ALS-ben szenved. A nézők közül azonban sokan észrevették, hogy valami megváltozott.

A nézők november végén kezdtek el üzeneteket küldeni nekem. »Részeg vagy? Jól vagy?« Ezek az üzenetek nagyon szíven ütöttek. Az emberek azt hiszik, hogy részeg vagyok? Annyira próbáltam leplezni

- emlékezett vissza Jeriann Ritter.

A meteorológust családja támogatja és amíg teheti, addig látható lesz a képernyőn - írja az Unilad.