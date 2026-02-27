RETRO RÁDIÓ

Annyi vodkát és bort ivott, hogy teljesen besárgult a bőre – úgy nézett ki mint a Simpson család egyik karaktere

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 15:00
alkoholizmus sárgaság Simpson család

Egy férfi most másoknak próbál segíteni a leszokásban, miután túlzott vodka és bor fogyasztás után annyira besárgult, úgy nézett ki mint a Simpson család egyik karaktere.

A vodka után úgy nézett ki, mint a Simpson család egyik karaktere Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Sean 18 évesen kezdett inni, és azt mondja, a sör segített neki a szorongás és a pánikbetegség leküzdésében. 21 éves korára alkoholizmusa olyannyira súlyos lett, ha nem ivott reggelente, akkor a teste remegni kezdett. Mikor a sör már nem volt kellően erős neki, akkor áttért a borra és a rövid italokra. Reggelire egy nagy pohár vodkát ivott, a nap folyamán pedig akár 6 üveg bort is elfogyasztott.

Átvette az irányítást az egész testem felett. Segített a szorongásomon, olyan önbizalmat adott, amilyet korábban soha. 21 éves koromtól kezdve, mikor dolgoztam, ittam egy-két sört. Eltitkoltam, nem tudom hogyan úsztam meg.

2023 augusztusa és 2024 októbere között háromszor került börtönbe alkohollal kapcsolatos vádak miatt. 2025 márciusában, a születésnapján döntötte el, hogy le kell tennie az italt, miután egy sikertelen öngyilkossági kísérletet követően egy hotelszobában ébredt, amely üres italos üvegek volt tele.

A vodka miatt besárgult a teste

Aznap éjjel elájultam, majd március 20-án felébredtem, és a mai napig nem tudom, mi ütött belém. Csak azt tudom, hogy végeztem az egésszel. Azt gondoltam: na jó, ezt már nem bírom. Ez egy véletlenszerű ébresztő volt

– mondta Sean.

A hirtelen leszokási kísérlet rohamot okozott, kórházba kellett szállítani, miután rémült szülei megtalálták. Az orvosok megállapították, hogy Sean májgyulladásban, máj pikkelysömörben és súlyos vesekárosodásban szenved. 

A Mirror szerint Sean vizelete feketévé, teste pedig három hónapig sárgává változott. Ismerősei azt mondták, úgy néz ki mintha ő lenne a Simpson család egyik karaktere. Miután kiengedték a kórházból, Sean két hónapot töltött elvonón, és most már 11 hónapja tiszta.

 

