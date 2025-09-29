Ez a 6 jel elárulja, ha alkoholproblémával küzdesz

Az alkoholbetegség sokszor lassan alakul ki. Ez embereknek tudniuk kell, hogy hol van a határ a szórakozás a függőség között. A gyakori alkoholfogyasztás is káros az egészségre, de ha a negatív hatásai ellenére is folytatja valaki az ivást, akkor valószínűleg alkoholproblémával küzd.

Az alkoholprobléma lassan is kialakulhat, ezekre a jelekre kell figyelned Fotó: Szendi Péter/Illusztráció

Dr. Dave Nichols megnevezett 6 jelet, amit figyelhetünk magunkon és a barátainkon is. Ha gyanakodni kezdünk, hogy egy barátunk vagy ismerősünk alkoholproblémával küzdhet, akkor ezeken a tüneteken kell a szemünket tartanunk.

1. Mindennap fogyaszt alkoholt

Ha valaki mindennap iszik, akkor gyorsan hozzászoktatja a testét az alkoholhoz. A függőség testi jelei elkezdődhetnek, vagyis ha a személy nem iszik időben, akkor elvonásos tüneteket tapaszthat, például rosszullét, stressz és fejfájás.

2. Mértéktelen ivás

Ha a személy nem tudja, hogy mikor kell abbahagyni, akkor az egy hatalmas jel, hogy problémában szenved. Ha szinte mindennap rosszullétig vagy ájulásig issza magát valaki, akkor függőségben szenvedhet.

3. Csak akkor találkozik a barátaival, ha tud inni

Sokan felhasználják a baráti összejövetel indokát arra, hogy lerészegedjenek. Ha valaki csak akkor hajlandó szocializálódni, ha alkohol is van az asztalon, akkor az aggasztó jel lehet.

4. Gyakran iszik nappal

A legtöbb ember csak különleges alkalommal vagy kikapcsolódásképpen iszik. Nagy problémát jelezhet, amikor egy ember egyedül, otthonában nappal is úgy dönt, hogy leissza magát.

5. Zavarja, ha mások nem isznak

Egy baráti társaságban könnyű túlzásba vinni az alkoholfogyasztást. Azonban ha a társaság nem nagyon szeretne inni, akkor az alkoholista ember nem tudja elrejteni a mértéktelen ivási problémáját.

6. A normális mennyiségnél többet iszik

A normális mennyiség az NHS szerint hetente 14 egység. Egy egység 10 ml vagy 8 g tiszta alkohol. Tehát nem ajánlott, hogy az emberek többet igyanak hetente, mint 140 ml alkohol – írja a LadBible.