Részeg sofőr botránkoztatta meg a rendőrséget: az autóba kapaszkodva tudta csak megfújni a szondát – Videó

Olyan pocsolyarészeg volt a sofőr, hogy a kocsiba kapaszkodva tudott csak szondát fújni. Alig állt a lábán a Siófokon elkapott részeg sofőr, aki ilyen állapotban könnyen balesetet is okozhatott volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 17:25
alkoholszonda jogosítvány rendőrség részeg sofőr

Egy egészen megdöbbentő videót tett közzé nemrég a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amelyen az látszik, hogy egy részeg sofőr olyan állapotban ült be a volán mögé, hogy alig tudott megállni a saját lábán. A férfi a rendőri ellenőrzés során a saját autójába kapaszkodva tudta csak megfújni az alkoholszondát

részeg sofőr
 Kiakadt a szonda attól a részeg sofőrtől, akit Siófokon állítottak meg a rendőrök. Fotó: unsplash

Nagyon súlyos állapotban volt a részeg sofőr

Szeptember 21-én délután a siófoki rendőrök felfigyeltek egy olyan autóra, amely szabálytalanul, szinte összevissza cikázva közlekedett előttük az úton. A rendőrök még Siófokon szúrták ki a sofőrt, akinek természetesen azonnal megállították a járművét, hogy ellenőrizzék a sofőr állapotát. 

A videón az látható, hogy egy férfi annyira ittas, hogy amikor a rendőrök szondáztatják, két kézzel meg kell kapaszkodnia az autóban, hogy ne essen el. A videót a Somogy vármegyei rendőrség tette közzé a Facebook-oldalán.   

Mi történt az ellenőrzés során? 

A helyszínen hamar kiderült, hogy a 63 éves pécsi férfi egyáltalán nem volt vezetésre alkalmas állapotban. Az alkoholszonda végül 2,31-es légalkoholszintet mutatott ki, ami körülbelül 8–10 doboz sörnek vagy akár 12–13 pohár tömény italnak felel meg. 

A Somogy vármegyei rendőrség közleménye szerint: 

Súlyosan ittasnak minősítette a vizsgálatot végző orvos azt a pécsi járművezetőt, akit Siófokon szűrtek ki a forgalomból kollégáink

– írták meg közösségi oldalukon. A rendőrség szerint a férfi olyan súlyosan ittas volt, hogy a saját autójába megkapaszkodva tudta csak megtartani az egyensúlyát. A férfit a rendőrök további mintavételre előállították, jogosítványát a helyszínen elvették, és büntetőeljárás indult ellene. 

A rendőrség az eset kapcsán ismételten hangsúlyozta: aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt ül a volán mögé, nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyezteti. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
