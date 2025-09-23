Részeg sofőr botránkoztatta meg a rendőrséget: az autóba kapaszkodva tudta csak megfújni a szondát – Videó

Olyan pocsolyarészeg volt a sofőr, hogy a kocsiba kapaszkodva tudott csak szondát fújni. Alig állt a lábán a Siófokon elkapott részeg sofőr, aki ilyen állapotban könnyen balesetet is okozhatott volna.
Egy egészen megdöbbentő videót tett közzé nemrég a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amelyen az látszik, hogy egy részeg sofőr olyan állapotban ült be a volán mögé, hogy alig tudott megállni a saját lábán. A férfi a rendőri ellenőrzés során a saját autójába kapaszkodva tudta csak megfújni az alkoholszondát.
Szeptember 21-én délután a siófoki rendőrök felfigyeltek egy olyan autóra, amely szabálytalanul, szinte összevissza cikázva közlekedett előttük az úton. A rendőrök még Siófokon szúrták ki a sofőrt, akinek természetesen azonnal megállították a járművét, hogy ellenőrizzék a sofőr állapotát.
A videón az látható, hogy egy férfi annyira ittas, hogy amikor a rendőrök szondáztatják, két kézzel meg kell kapaszkodnia az autóban, hogy ne essen el. A videót a Somogy vármegyei rendőrség tette közzé a Facebook-oldalán.
A helyszínen hamar kiderült, hogy a 63 éves pécsi férfi egyáltalán nem volt vezetésre alkalmas állapotban. Az alkoholszonda végül 2,31-es légalkoholszintet mutatott ki, ami körülbelül 8–10 doboz sörnek vagy akár 12–13 pohár tömény italnak felel meg.
A Somogy vármegyei rendőrség közleménye szerint:
Súlyosan ittasnak minősítette a vizsgálatot végző orvos azt a pécsi járművezetőt, akit Siófokon szűrtek ki a forgalomból kollégáink
– írták meg közösségi oldalukon. A rendőrség szerint a férfi olyan súlyosan ittas volt, hogy a saját autójába megkapaszkodva tudta csak megtartani az egyensúlyát. A férfit a rendőrök további mintavételre előállították, jogosítványát a helyszínen elvették, és büntetőeljárás indult ellene.
A rendőrség az eset kapcsán ismételten hangsúlyozta: aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt ül a volán mögé, nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyezteti.
