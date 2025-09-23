Részeg sofőr botránkoztatta meg a rendőrséget: az autóba kapaszkodva tudta csak megfújni a szondát – Videó

Egy egészen megdöbbentő videót tett közzé nemrég a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amelyen az látszik, hogy egy részeg sofőr olyan állapotban ült be a volán mögé, hogy alig tudott megállni a saját lábán. A férfi a rendőri ellenőrzés során a saját autójába kapaszkodva tudta csak megfújni az alkoholszondát.

Kiakadt a szonda attól a részeg sofőrtől, akit Siófokon állítottak meg a rendőrök. Fotó: unsplash

Nagyon súlyos állapotban volt a részeg sofőr

Szeptember 21-én délután a siófoki rendőrök felfigyeltek egy olyan autóra, amely szabálytalanul, szinte összevissza cikázva közlekedett előttük az úton. A rendőrök még Siófokon szúrták ki a sofőrt, akinek természetesen azonnal megállították a járművét, hogy ellenőrizzék a sofőr állapotát.

A videón az látható, hogy egy férfi annyira ittas, hogy amikor a rendőrök szondáztatják, két kézzel meg kell kapaszkodnia az autóban, hogy ne essen el. A videót a Somogy vármegyei rendőrség tette közzé a Facebook-oldalán.

Mi történt az ellenőrzés során?

A helyszínen hamar kiderült, hogy a 63 éves pécsi férfi egyáltalán nem volt vezetésre alkalmas állapotban. Az alkoholszonda végül 2,31-es légalkoholszintet mutatott ki, ami körülbelül 8–10 doboz sörnek vagy akár 12–13 pohár tömény italnak felel meg.

A Somogy vármegyei rendőrség közleménye szerint:

Súlyosan ittasnak minősítette a vizsgálatot végző orvos azt a pécsi járművezetőt, akit Siófokon szűrtek ki a forgalomból kollégáink

– írták meg közösségi oldalukon. A rendőrség szerint a férfi olyan súlyosan ittas volt, hogy a saját autójába megkapaszkodva tudta csak megtartani az egyensúlyát. A férfit a rendőrök további mintavételre előállították, jogosítványát a helyszínen elvették, és büntetőeljárás indult ellene.