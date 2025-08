Most érkezett: mentőbe csapódott egy ittas sofőr a Fiumei úton

Hatalmas felfordulás kerekedett egyetlen szempillantás alatt ma délután a VIII. kerületi Fiumei úton. Információink szerint az úton egy mentő haladt, amikor bekövetkezett a baleset: egy Toyota sofőrje hatalmas robajjal a mentőbe csapódott.

A baleset helyszínén különös dolgot láttak a szemtanúk / Fotó: Beküldött fotó

Többen is megsérültek a balesetben

A kocsi eleje borzalmasan összetört, a motorháztető szinte teljesen szétesett, a szélvédőjén egy hatalmas repedést láttak a szemtanúk. Információink szerint a kocsiban ketten utaztak, a helyszínen lévőktől pedig úgy tudjuk, hogy a baljós repedés sem véletlen éktelenkedett a Toyota elején: a sofőr mellett ülő utas ugyanis fejjel nekiesett a szélvédőnek, amitől súlyosan megsérült.

A helyszínre azonnal riadóztattak több mentőegységet, a rendőröket és a tűzoltókat is:

"Összeütközött két gépkocsi a Fiumei úton, a Baross utca közelében. Budapest VIII. kerületében. A főváros hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek" - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Lapunk úgy értesült, hogy a mentőben utazók közül az egyik mentőápoló is megsérült, őt kiérkező bajtársai látták el. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de a Metropol úgy tudja, hogy a Toyotát vezető férfi alkoholt fogyasztott, mielőtt autóba ült volna és ittas állapotban ült a volán mögé.

A baleset a Baross utca közelében történt / Fotó: Beküldött fotó

Sörös doboz a karambolnál

A helyiek azt is elmondták, hogy a baleset helyszínén egy sörös dobozt is láttak, bár hozzáfűzték, hogy természetesen nem tudni, hogy az a kocsiból esett-e ki, vagy köze van-e a baleset szereplőihez. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik a Metropolnak elmondták: a Toyota sofőrjének esetében valóban felmerült az ittasság gyanúja, így őt az eset után mintavételre is előállították. Egyelőre úgy tudni, hogy a balesetben két ember sérült meg, bővebb információért azonban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.