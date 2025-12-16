Trolibusz és kisteherautó karambolozott Budapesten
Karamboloztak a VII. kerületben. Egy trolibusz és egy kisteherautó ütközött össze.
Egy trolibusz és egy kisteherautó ütközött össze a VII. kerületben, a Dohány utcában, az Osváth utcánál – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók is a helyszínen vannak.
A Dohány utca egy szakaszán is áll a forgalom.
