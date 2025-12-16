Trolibusz és kisteherautó karambolozott Budapesten

Egy trolibusz és egy kisteherautó ütközött össze a VII. kerületben, a Dohány utcában, az Osváth utcánál – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók is a helyszínen vannak.

Baleset a VII. kerületben - egy trolibusz és egy kisteherautó ütközött össze

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock (illusztráció!)

A Dohány utca egy szakaszán is áll a forgalom.

