Trolibusz és kisteherautó karambolozott Budapesten

Karamboloztak a VII. kerületben. Egy trolibusz és egy kisteherautó ütközött össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 17:20
baleset trolibusz karambol

Egy trolibusz és egy kisteherautó ütközött össze a VII. kerületben, a Dohány utcában, az Osváth utcánál – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók is a helyszínen vannak.

Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock (illusztráció!)

A Dohány utca egy szakaszán is áll a forgalom.

Trolibusz és kisteherautó karambolozott Budapest VII. kerületében, a Dohány utcában, az Osváth utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit.

A Dohány utca érintett szakaszán ideiglenesen áll a forgalom.

 

