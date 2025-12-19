Nem kegyelmez az időjárás - Vigyázzunk az utakon!

A hétvégén és a jövő hét elején marad a szürke, ködös időjárás, éjszakánként pedig ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést - írja a Köpönyeg.

Marad a ködös időjárás a következő napokban is Fotó: rawpixel.com / Luke Stackpoole / Freepik - illusztráció

Időjárás jelentés

Péntek

Délkeleten, az Alföldön ugyan néha felszakadozhat a hidegpárna, de folytatódik a szürke, ködös, borult idő. Szitálás, éjszaka ónos szitálás nehezítheti a közlekedést. 3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombat

Borongós, nyirkos, sokfelé ködös időre számíthatunk, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el átmenetileg. Elszórtan szitálás, gyenge eső, éjszaka helyenként ónos szitálás is előfordulhat. A szél többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt marad. A hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul.

Vasárnap

Továbbra is szürke, párás, ködös idő valószínű, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti irányú szél egyes térségekben megélénkülhet. Kora délutánra 1–9 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dél-Alföldön lehet az enyhébb idő.

Hétfő

Nagyrészt borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor tovább szakadozhat a felhőzet. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebb lehet. Délután 3–9 fok valószínű.