RETRO RÁDIÓ

Nem kegyelmez az időjárás - Vigyázzunk az utakon!

Éjszakánként ónos szitálásra számíthatunk. Az ország nagy részén azonban marad a ködös időjárás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 06:00
időjárás időjárási körülmény időjárás jelentés időjárás előrejelzés

A hétvégén és a jövő hét elején marad a szürke, ködös időjárás, éjszakánként pedig ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést - írja a Köpönyeg.

Marad a ködös időjárás a következő napokban is
Marad a ködös időjárás a következő napokban is Fotó: rawpixel.com / Luke Stackpoole / Freepik - illusztráció

Időjárás jelentés

Péntek

Délkeleten, az Alföldön ugyan néha felszakadozhat a hidegpárna, de folytatódik a szürke, ködös, borult idő. Szitálás, éjszaka ónos szitálás nehezítheti a közlekedést. 3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombat

Borongós, nyirkos, sokfelé ködös időre számíthatunk, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el átmenetileg. Elszórtan szitálás, gyenge eső, éjszaka helyenként ónos szitálás is előfordulhat. A szél többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt marad. A hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul.

Vasárnap

Továbbra is szürke, párás, ködös idő valószínű, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti irányú szél egyes térségekben megélénkülhet. Kora délutánra 1–9 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dél-Alföldön lehet az enyhébb idő.

Hétfő

Nagyrészt borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor tovább szakadozhat a felhőzet. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebb lehet. Délután 3–9 fok valószínű.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu