Egy pillanatra fellélegezhetünk - Őszies időjárás érkezik ezen a napon
Pénteken akár 12 fok is várható. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Csütörtök kivételével folytatódik a borongós időjárás. December 18-án - az ország déli részén - felszakadozik a köd és a felhőzet, péntekre pedig akár a 12 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet - írja a Köpönyeg.
Időjárás jelentés
Csütörtök
Marad a borongós, párás időjárás, de a déli tájakon felszakadhat a ködfelhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. 3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet - a derengősebb déli vidékeken lehet enyhébb az idő.
Péntek
Borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan gyenge eső, szitálás, néhol akár ónos szitálás is kialakulhat. Délután általában 3–12 fok valószínű.
Szombat
Túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak kis területen lehetnek átmeneti szakadozások. 3–10 fok várható, nem lesz változás a hőmérsékletben.
Vasárnap
Általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő.
