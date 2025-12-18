Egy pillanatra fellélegezhetünk - Őszies időjárás érkezik ezen a napon

Csütörtök kivételével folytatódik a borongós időjárás. December 18-án - az ország déli részén - felszakadozik a köd és a felhőzet, péntekre pedig akár a 12 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Fotó: Freepik

Időjárás jelentés

Csütörtök

Marad a borongós, párás időjárás, de a déli tájakon felszakadhat a ködfelhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. 3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet - a derengősebb déli vidékeken lehet enyhébb az idő.

Péntek

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan gyenge eső, szitálás, néhol akár ónos szitálás is kialakulhat. Délután általában 3–12 fok valószínű.

Szombat

Túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak kis területen lehetnek átmeneti szakadozások. 3–10 fok várható, nem lesz változás a hőmérsékletben.

Vasárnap

Általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő.