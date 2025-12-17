RETRO RÁDIÓ

Eddig tart még a dermesztő hideg - Fordulat következik az időjárásban

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 06:00
időjárás időjárás jelentés időjárás előrejelzés

A hét előrehaladtával fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a téli szünet első napjaiban elérheti akár a +10 fokot is. Hóesésre továbbra sincs kilátás, jellemzően borongós időjárás és helyenként némi csapadék várható - derül ki a Köpönyeg oldaláról. 

Időjárás jelentés
Időjárás jelentés Fotó: k_samurkas /  Shutterstock

Időjárás jelentés

Szerda

Borult, párás időre számíthatunk, de néha már felszakadhat a hidegpárna (erre nyugaton lesz a legnagyobb esély). Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.

Csütörtök

Továbbra is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, +6 fok köré.

Péntek

Többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szombat

Túlnyomóan felhős, sokfelé borult és párás időre van kilátás, helyenként ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás előfordulhat. A szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt marad. Enyhül az idő: 4 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu