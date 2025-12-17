Eddig tart még a dermesztő hideg - Fordulat következik az időjárásban
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
A hét előrehaladtával fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a téli szünet első napjaiban elérheti akár a +10 fokot is. Hóesésre továbbra sincs kilátás, jellemzően borongós időjárás és helyenként némi csapadék várható - derül ki a Köpönyeg oldaláról.
Időjárás jelentés
Szerda
Borult, párás időre számíthatunk, de néha már felszakadhat a hidegpárna (erre nyugaton lesz a legnagyobb esély). Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.
Csütörtök
Továbbra is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, +6 fok köré.
Péntek
Többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Szombat
Túlnyomóan felhős, sokfelé borult és párás időre van kilátás, helyenként ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás előfordulhat. A szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt marad. Enyhül az idő: 4 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.
