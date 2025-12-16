Nagy fordulat jön az időjárásban: ennek sokan nem fognak örülni
Sokan szeretnénk látni egy kis napsütést, de nem sok rá az esély. Borús időjárásra és erős széllökésekre kell készülnünk.
Bár mindannyian várjuk a kellemesebb időjárást, vagy sokan inkább a havazást - a hír az, hogy ma egyik sem lesz várható. Az ország nagyrészén párás, borús idő lesz, helyenként köddel. Ez nem fog kedvezni a hangulatunknak. Az Alföldön ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat.
A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg, míg a csúcshőmérséklet továbbra is 5 °C körül alakul.
Erős széllökések és borús időjárás várható kedden
Az ország nagyrészén borult, párás idő várható. Egyes részeken a fátyolfelhőzet növekedhet és ónos szitálás is előfordulhat.
A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett ennél enyhébb lehet az idő.
Szerdán már időnként felszakadhat a hidegpárna. Azonban még mindig borult, párás lesz az idő. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.
