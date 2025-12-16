Nagy fordulat jön az időjárásban: ennek sokan nem fognak örülni

Bár mindannyian várjuk a kellemesebb időjárást, vagy sokan inkább a havazást - a hír az, hogy ma egyik sem lesz várható. Az ország nagyrészén párás, borús idő lesz, helyenként köddel. Ez nem fog kedvezni a hangulatunknak. Az Alföldön ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat.

Borús, széllökésekkel teli időjárás várható Forrás: Pexels (illusztráció!)

A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg, míg a csúcshőmérséklet továbbra is 5 °C körül alakul.

Erős széllökések és borús időjárás várható kedden

Az ország nagyrészén borult, párás idő várható. Egyes részeken a fátyolfelhőzet növekedhet és ónos szitálás is előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett ennél enyhébb lehet az idő.