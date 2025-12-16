RETRO RÁDIÓ

Nagy fordulat jön az időjárásban: ennek sokan nem fognak örülni

Sokan szeretnénk látni egy kis napsütést, de nem sok rá az esély. Borús időjárásra és erős széllökésekre kell készülnünk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 06:00
időjárás széllökés időjárási helyzet

Bár mindannyian várjuk a kellemesebb időjárást, vagy sokan inkább a havazást - a hír az, hogy ma egyik sem lesz várható. Az ország nagyrészén párás, borús idő lesz, helyenként köddel. Ez nem fog kedvezni a hangulatunknak. Az Alföldön ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat.

Borús, széllökésekkel teli időjárás várható
Borús, széllökésekkel teli időjárás várható Forrás: Pexels (illusztráció!)

A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg, míg a csúcshőmérséklet továbbra is 5 °C körül alakul.

Erős széllökések és borús időjárás várható kedden

Az ország nagyrészén borult, párás idő várható. Egyes részeken a fátyolfelhőzet növekedhet és ónos szitálás is előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett ennél enyhébb lehet az idő.

Szerdán már időnként felszakadhat a hidegpárna. Azonban még mindig borult, párás lesz az idő. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu