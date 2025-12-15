RETRO RÁDIÓ

Heti időjárás: kiderült lesz-e havazás karácsony előtt

Sajnos nem szolgálhattak jó hírrel a meteorológusok. A heti időjárás nem sok jót tartogat a számunkra.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.15. 06:00
köpönyeg havazás előrejelzés

A meteorológusok kiadták egészen csütörtökig az előrejelzést, de sajnos havazásról nem számolhattak be. Karácsony előtt, még egészen biztos, csak esőben lehet részünk országszerte. Íme a heti időjárás előrejelzés.

heti időjárás
Heti időjárás előrejelzés szerint sem várható havazás / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ezt jósolják heti időjárásnak

Hétfő: Borult, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 °C, délután 5 °C körüli érték valószínű.

Kedd: Borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. Az Alföldön azonban néha felszakadozhat a ködfelhőzet, és rövid időre előbukkanhat a nap. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet. Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerda: Túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik, azonban néha már felszakadhat a hidegpárna. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–9 °C ígérkezik.

Csütörtök: Borult, párás, néhol ködös időre van kilátás. Szitálás, kisebb eső bárhol lehet. A hőmérséklet még mindig +5 fok körül alakul.

(Köpönyeg)

