RETRO RÁDIÓ

Berúgja az ajtót a hidegfront: Apokaliptikus időjárás vár ránk

Jó ideig nem kacsint ránk a nap. A borús időjárás advent harmadik vasárnapján és a következő időszakban sem búcsúzik. A frontérzékenyek most pokoli időszaknak vannak kitéve. Mutatjuk, milyen idő várható a következő héten egészen csütörtökig, és miként sínyli meg a hidegfrontot a szervezet!

Megosztás
Szerző: E. R. A.
Létrehozva: 2025.12.14. 15:15
időjárás pintér ferenc hidegfronti hatás előrejelzés hidegfront

Legalább két hete nem törte át a felhőket a Nap, hogy beragyogja a hétköznapjainkat. Helyette inkább az apokaliptikus viszonyok uralkodnak: köd, pára, zord idő, iszonyat hideg… Ha eddig még nem tetted, akkor még most itt a lehetőség, hogy a télies időjárással megbarátkozz. Az ország meteogyógyásza, dr. Pintér Ferenc szerint, ráadásul a szervezetünket sem kíméli ez az időszak.

Ködös az időjárás Budapesten.
Marad a zord időjárás, ködre lehet számítani / Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Milyen lesz az időjárás?

Advent harmadik vasárnapja, azaz a mai nap sem lesz felhőmentes, pára, köd és borús időjárás is várható. Érdemes lesz bekészíteni indulás előtt a vastag sálat és a kesztyűt. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint tartósan ködös idő várható:

  • borult égboltban,
  • párás levegőben 
  • és ködszitálásban

is lehet részünk.

Napsütésre nem számíthatunk, arra csak 500 méter felett van esély. A hőmérséklet +4 Celsius fok körül alakul.

Próbálkozik a Nap, de nem jár sikerrel

A következő héten fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a Nap próbálja áttörni a felhőtakarókat a sugaraival, de alig sikerül neki. Hétfőn hajnalban 0 és + 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig +5 Celsius fok várható.  Borult, nyirkos, helyenként tartós köd ereszkedhet le, ráadásul szitálásra is számíthatunk. A déli szél gyenge marad.

Kedden a maximum hőmérséklet 5 fok körül alakulhat. Párás, borult, foltokban ködös időjárás várható, és a gyenge szitálás sem marad el. Jó hír az Alföldön élőknek, hogy azon a területen már felszakadozhat a ködfelhőzet és a Nap is előbukkanhat! Helyenként élénkülhet a délkeleti, keleti szél.

Bár az ország nagy részén megmarad a szürke égbolt, szerdán a téli idő azért enyhülhet, hiszen a meteorológusok előrejelzése szerint, délután már akár 2-9 Celsius fok között alakulhat a hőmérséklet. Több helyen párás, túlnyomóan felhős vagy akár ködös idő lehet. Jó hír viszont, hogy a hidegpárna néhol felszakadozhat.

A hét vége felé, egészen csütörtökig, biztosan velünk marad a zord időjárás. Az adventi időszak negyedik hetét a köd uralja – de ne csüggedjünk! Öröm az ürömben, hogy a hőmérséklet csütörtökön szigorúan tartja a +5 Celsius fokot. Párás, borús, helyenként ködös idő köszönt ránk, kisebb esőzéssel, akár szitálással körítve.

Fájdalom, görcsök, magas vérnyomás

A rossz időjárás az emberi szervezetet, különösen a frontérzékenyekét, nagyon megterheli. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász semmi jóval nem kecsegtet. A tartós hidegpárnás helyzet nemcsak a környezetünkre, hanem sajnos ránk is hatással lehet.

Vasárnap hidegfront érkezik, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet. 

Nagyon sok negatív hatása van. Fokozatosan gyengül az immunrendszerünk, nagyon leromlik a kedélyállapotunk és egyre több ember esetében, egyre kellemetlenebb – például légzési, keringési gyulladásokat -, okoz

– sorolta a tüneteket vasárnapi YouTube videójában a szakember, aki rámutatott: bár a hidegfront érkezése jellemzően megszünteti a hidegpárnát, a vasárnap érkező nem ilyen, ahhoz az túl „gyenge”.

A hidegfronttól fáj a feje egy nőnek.
A hidegfrontot sokan meg fogják érezni / Képünk illusztráció: Unsplash

Viszont a hidegfront hatásait megsínyli a szervezet:

  • jelentősebb vérnyomás-emelkedés, 
  • megerősíti a görcsös jellegű folyamatokat, 
  • fejfájás,
  • ízületi problémák, 
  • fáradtság, 
  • gyengeség

tünetei is jelentkezhetnek a frontérzékenyek számára.

„Összességében inkább kedvezőtlen hatásai lesznek ennek a hidegfrontnak” – mutatott rád az ország meteogyógyásza.

A szakember teljes videóját itt nézheted meg:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu