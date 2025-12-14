Berúgja az ajtót a hidegfront: Apokaliptikus időjárás vár ránk

Legalább két hete nem törte át a felhőket a Nap, hogy beragyogja a hétköznapjainkat. Helyette inkább az apokaliptikus viszonyok uralkodnak: köd, pára, zord idő, iszonyat hideg… Ha eddig még nem tetted, akkor még most itt a lehetőség, hogy a télies időjárással megbarátkozz. Az ország meteogyógyásza, dr. Pintér Ferenc szerint, ráadásul a szervezetünket sem kíméli ez az időszak.

Marad a zord időjárás, ködre lehet számítani / Fotó: Gáll Regina / Metropol

Milyen lesz az időjárás?

Advent harmadik vasárnapja, azaz a mai nap sem lesz felhőmentes, pára, köd és borús időjárás is várható. Érdemes lesz bekészíteni indulás előtt a vastag sálat és a kesztyűt. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint tartósan ködös idő várható:

borult égboltban,

párás levegőben

és ködszitálásban

is lehet részünk.

Napsütésre nem számíthatunk, arra csak 500 méter felett van esély. A hőmérséklet +4 Celsius fok körül alakul.

Próbálkozik a Nap, de nem jár sikerrel

A következő héten fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a Nap próbálja áttörni a felhőtakarókat a sugaraival, de alig sikerül neki. Hétfőn hajnalban 0 és + 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig +5 Celsius fok várható. Borult, nyirkos, helyenként tartós köd ereszkedhet le, ráadásul szitálásra is számíthatunk. A déli szél gyenge marad.

Kedden a maximum hőmérséklet 5 fok körül alakulhat. Párás, borult, foltokban ködös időjárás várható, és a gyenge szitálás sem marad el. Jó hír az Alföldön élőknek, hogy azon a területen már felszakadozhat a ködfelhőzet és a Nap is előbukkanhat! Helyenként élénkülhet a délkeleti, keleti szél.

Bár az ország nagy részén megmarad a szürke égbolt, szerdán a téli idő azért enyhülhet, hiszen a meteorológusok előrejelzése szerint, délután már akár 2-9 Celsius fok között alakulhat a hőmérséklet. Több helyen párás, túlnyomóan felhős vagy akár ködös idő lehet. Jó hír viszont, hogy a hidegpárna néhol felszakadozhat.

A hét vége felé, egészen csütörtökig, biztosan velünk marad a zord időjárás. Az adventi időszak negyedik hetét a köd uralja – de ne csüggedjünk! Öröm az ürömben, hogy a hőmérséklet csütörtökön szigorúan tartja a +5 Celsius fokot. Párás, borús, helyenként ködös idő köszönt ránk, kisebb esőzéssel, akár szitálással körítve.