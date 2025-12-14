Berúgja az ajtót a hidegfront: Apokaliptikus időjárás vár ránk
Jó ideig nem kacsint ránk a nap. A borús időjárás advent harmadik vasárnapján és a következő időszakban sem búcsúzik. A frontérzékenyek most pokoli időszaknak vannak kitéve. Mutatjuk, milyen idő várható a következő héten egészen csütörtökig, és miként sínyli meg a hidegfrontot a szervezet!
Legalább két hete nem törte át a felhőket a Nap, hogy beragyogja a hétköznapjainkat. Helyette inkább az apokaliptikus viszonyok uralkodnak: köd, pára, zord idő, iszonyat hideg… Ha eddig még nem tetted, akkor még most itt a lehetőség, hogy a télies időjárással megbarátkozz. Az ország meteogyógyásza, dr. Pintér Ferenc szerint, ráadásul a szervezetünket sem kíméli ez az időszak.
Milyen lesz az időjárás?
Advent harmadik vasárnapja, azaz a mai nap sem lesz felhőmentes, pára, köd és borús időjárás is várható. Érdemes lesz bekészíteni indulás előtt a vastag sálat és a kesztyűt. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint tartósan ködös idő várható:
- borult égboltban,
- párás levegőben
- és ködszitálásban
is lehet részünk.
Napsütésre nem számíthatunk, arra csak 500 méter felett van esély. A hőmérséklet +4 Celsius fok körül alakul.
Próbálkozik a Nap, de nem jár sikerrel
A következő héten fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a Nap próbálja áttörni a felhőtakarókat a sugaraival, de alig sikerül neki. Hétfőn hajnalban 0 és + 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig +5 Celsius fok várható. Borult, nyirkos, helyenként tartós köd ereszkedhet le, ráadásul szitálásra is számíthatunk. A déli szél gyenge marad.
Kedden a maximum hőmérséklet 5 fok körül alakulhat. Párás, borult, foltokban ködös időjárás várható, és a gyenge szitálás sem marad el. Jó hír az Alföldön élőknek, hogy azon a területen már felszakadozhat a ködfelhőzet és a Nap is előbukkanhat! Helyenként élénkülhet a délkeleti, keleti szél.
Bár az ország nagy részén megmarad a szürke égbolt, szerdán a téli idő azért enyhülhet, hiszen a meteorológusok előrejelzése szerint, délután már akár 2-9 Celsius fok között alakulhat a hőmérséklet. Több helyen párás, túlnyomóan felhős vagy akár ködös idő lehet. Jó hír viszont, hogy a hidegpárna néhol felszakadozhat.
A hét vége felé, egészen csütörtökig, biztosan velünk marad a zord időjárás. Az adventi időszak negyedik hetét a köd uralja – de ne csüggedjünk! Öröm az ürömben, hogy a hőmérséklet csütörtökön szigorúan tartja a +5 Celsius fokot. Párás, borús, helyenként ködös idő köszönt ránk, kisebb esőzéssel, akár szitálással körítve.
Fájdalom, görcsök, magas vérnyomás
A rossz időjárás az emberi szervezetet, különösen a frontérzékenyekét, nagyon megterheli. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász semmi jóval nem kecsegtet. A tartós hidegpárnás helyzet nemcsak a környezetünkre, hanem sajnos ránk is hatással lehet.
Vasárnap hidegfront érkezik, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet.
Nagyon sok negatív hatása van. Fokozatosan gyengül az immunrendszerünk, nagyon leromlik a kedélyállapotunk és egyre több ember esetében, egyre kellemetlenebb – például légzési, keringési gyulladásokat -, okoz
– sorolta a tüneteket vasárnapi YouTube videójában a szakember, aki rámutatott: bár a hidegfront érkezése jellemzően megszünteti a hidegpárnát, a vasárnap érkező nem ilyen, ahhoz az túl „gyenge”.
Viszont a hidegfront hatásait megsínyli a szervezet:
- jelentősebb vérnyomás-emelkedés,
- megerősíti a görcsös jellegű folyamatokat,
- fejfájás,
- ízületi problémák,
- fáradtság,
- gyengeség
tünetei is jelentkezhetnek a frontérzékenyek számára.
„Összességében inkább kedvezőtlen hatásai lesznek ennek a hidegfrontnak” – mutatott rád az ország meteogyógyásza.
A szakember teljes videóját itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre