Elbúcsúzhatunk a naptól - Zord időjárás vár ránk!

A hét további részében tartósan megmarad a nyirkos, ködös időjárás, jelentős napsütés nélkül. A hőmérséklet alig változik, napközben többnyire 5–10 fok között, hétvégén inkább 2–6 fok körül alakul - írja a Köpönyeg.

A hét további részében tartósan megmarad a ködös időjárás Fotó: k_samurkas / Shutterstock

Időjárás jelentés

Csütörtök

Elsősorban az északnyugati országrészben szakadozhat fel a ködfelhőzet, a megélénkülő északnyugati szél hatására. Másutt továbbra is makacsul tarthatja magát a szürkeség. A csúcshőmérséklet 5–10 fok között várható.

Péntek

Ismét kiterjedt köd képződhet a kora reggeli órákra. A nap folyamán sokfelé megmaradhat a ködfelhőzet, bár helyenként rövid időre kisüthet a nap. A maximumok mindössze +5, +6 fok közelében maradnak.

Szombat

Párás, többfelé egész nap ködös, borongós idő körvonalazódik, helyenként szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet nagyjából +5 fok közelében tetőzik.

Vasárnap

Jellemzően tartósan felhős, nyirkos időre számíthatunk. Szórványosan gyenge szitálás sem kizárt. A szél alig mozdul. Hajnalban 0 és +4, délután 2 és 6 fok között alakulnak az értékek.