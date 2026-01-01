Orbán Viktor: Boldog új évet, Magyarország! – videóval!

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor pontban éjfélkor egy szöveges poszttal kívánt boldog új évet minden magyarnak a közösségi oldalán.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Boldog új évet, Magyarország!

A kormányfő most egy friss videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyben ismét boldog új évet kívánt mindenkinek.

Boldog új évet, Magyarország!

– írta bejegyzésében a miniszterelnök, akinek a videóját alább tudod megtekinteni: