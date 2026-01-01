RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Boldog új évet, Magyarország! – videóval!

A miniszterelnök ezúttal videón üzent a magyaroknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 12:35
Módosítva: 2026.01.01. 14:09
újév 2026 Orbán Viktor

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor pontban éjfélkor egy szöveges poszttal kívánt boldog új évet minden magyarnak a közösségi oldalán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Boldog új évet, Magyarország!

A kormányfő most egy friss videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyben ismét boldog új évet kívánt mindenkinek.

Boldog új évet, Magyarország!

– írta bejegyzésében a miniszterelnök, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu