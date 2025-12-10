Az ELTE megfelelte: fehér karácsonyunk lesz-e?

Ahogy fokozódik az ünnepi hangulat úgy lesz egyre gyakoribb kérdés, hogy vajon idén fehér karácsonyunk lesz-e? Korábban is górcső alá vettük már a kérdést úgy néprajzi, mint tudományos szempontból, most pedig, szűk két héttel Szenteste előtt ismét tudományos oldalról közelítjük meg a kérdést, mivel az ELTE Meteorológiai Tanszéke is előállt a maga prognózisával.

Ez az a látvány, aminek a hiányához jobb, ha lassan, de biztosan hozzászokunk, nem úgy tűnik, hogy visszatér Magyarországra a fehér karácsonyok korszaka. Fotó: Magda Ehlers / Pexels (illusztráció)

A tanszék két kutatója, Szabó Péter és Pongrácz Rita azt vizsgálta egy kutatás keretein belül, hogy miként változtak a hóviszonyok és a hőmérsékleti értékek Európában az elmúlt években, illetve azt is, hogy mindez mit jelent a jövőre nézve, azaz lesznek-e még egyáltalán fehér karácsonyok Magyarországon?

Itt az ELTE tudományos válasza a fehér karácsonyt firtató kérdésekre

A tanulmány szerint pár évtized leforgása alatt az éves fagyos napok átlagos száma 100-ról 70 napra csökkent Magyarországon, ami az elmúlt évek karácsonyi időjárásán bizony rajta is hagyta a kéznyomát. A felmelegedés okai között egyértelműen a klímaváltozást kell keresni – ez statisztikailag is kimutatható a tanszék két kutatója szerint. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az elmúlt mintegy másfél évtizedben télen is több melegrekord dőlt meg, mint hideg.

Mivel a havazáshoz alapvetően két dolog, azaz csapadék és elég alacsony hőmérséklet kell! Bár az utóbbi fél évszázadban a téli csapadékmennyiség valamelyest emelkedett Magyarországon, ez önmagában kevés, ha a gyorsuló felmelegedés erősebben hat.

Ez megmagyarázza azt is, hogy miért csökkent drasztikusan a fehér karácsonyok száma az utóbbi évtizedekben. Ha csapadék lenne is a hóhoz, elég hideg ritkán van hozzá, ha pedig mégis – akkor épp csapadék nincsen.

A legfrissebb prognózisok alátámasztják az ELTE kutatásának eredményét a fehér karácsonyról. Fotó: AccuWeather

Ezzel el is érkeztünk a nem túl biztató következtetésig, hiszen az AccuWeather hosszútávú előrejelzése szerint idén december 24-én 2 és 6 fok között alakulnak a csúcsértékek, így még ha csapadék lenne is hozzá idén, valószínűleg a hőmérséklet megint keresztülhúzza majd a fehér karácsonyról szőtt álmokat. Persze reménykedni mindig lehet!