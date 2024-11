Fehér lesz a karácsony? Erzsébet elárulja!

Elásták a búcsút

Somogydöröcske német lakosai háromnapos mulatságot tartottak ez időben: a tradíció szerint a dínomdánom kezdetén a legények felhozták a pincéből az egy évvel korábban elásott borosüveget, a pap megáldotta, másnap imát mondtak fölötte, majd az üveget a templom falához csapták és megkezdődött a zenés-táncos vigadalom. Erzsébet napján újra „elásták a búcsút”, azaz egy újabb üveg bort.

Táncos játékok gyerekeknek

Az itthon is gyakori női név sok gyermekjátékban és mondókában is szerepel. Erzsébet napját a fiatalok is minden évben várták, mivel sok helyen ilyenkor úgynevezett várkörjáró játékokat rendeztek, mely valójában egy leánykérő éneklős mulatozás volt, ami egy régi házasságszerző szokáson alapult. A vár a lakodalmas házat jelenti, a várjárás pedig a háztűznézést.

Locsog vagy kopog?

„Ha Katalin kopog, karácsony locsog, és ha Katalin locsog, karácsony kopog.” – A jól ismert mondás szerint, ha november 25-én bármilyen halmazállapotú csapadék esik, akkor karácsonyra fagy várható, és így fordítva. Ismert még a „Ha Katalin fényben úszik, karácsony lében fürdik” bölcselet is, ami hasonló jelentéssel bír. Egyes felvetések szerint az e napi időjárásból a januárira is lehetett következtetni.

Férjhez megy, ha kivirágzik

Katalin-naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák is kapcsolódtak. Az egyik legismertebb, amikor az eladósorban levő hajadon lányok gyümölcságat tettek vízbe, és ha az karácsonyra zöldbe borult, az házasságot jelzett a következő évre. Az ilyenkor használt növényágat Katalin-ágnak is nevezték. Egy másik babona szerint több, legények neveivel ellátott orgonaág került egy vázába, és amelyik kihajtott karácsonyig, az lett a jövendőbeli.

Az álom elárulja

A legények is kíváncsiak voltak. Ők ezen a napon női inget vagy egyéb ruhaneműt loptak, majd este ezt tették a párnájuk alá abban a reményben, hogy álmukban meglátják leendő feleségük arcát. Egyes helyeken a fiúk böjtöltek is, hogy tiszta testtel álmodhassák meg kedvesüket az Alexandriai Szent Katalinról elnevezett nap éjjelén. Ám Katalin-nap vízválasztónak számított, az újévig már nem tarthattak lakodalmat, sem bálokat.