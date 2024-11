Kést dobott táncpartnere felé Mariah Carey, majdnem eltalálta – Videó

Ahogy az várható volt, Mariah Carey idén november elsején is bejelentette, hogy: Itt az idő! (It's Time!) Azaz eljött a karácsonyi időszak, bátran szólhat most már az All I Want For Christmas Is You című ünnepi slágere. Az amerikai énekesnő az évek során hagyományt csinált a november elsejei bejelentéséből, melyhez egyre kreatívabb videókat készített.

Mariah Carey vadonatúj videóval nyitotta meg a 2024-es karácsonyi szezont Fotó: NurPhoto via AFP

Míg az emlékezetes 2022-es videóban bosziként szobakerékpározott az énekesnő, a 2023-as videóban halloweeni figurák hajszárítóval olvasztották ki a jégbe zárt szupersztárt, addig a 2024-es kisfilmben az Addams Family nagyasszonyára, Morticiára emlékeztető külsővel jelent meg Mariah Carey. Az énekesnő kísértetes tangót lejt egy titokzatos hódolóval, majd kést dob felé, ám a penge nem a partnerbe, hanem a férfi feje melletti, falon lógó képbe fúródik. Az óra éjfélt üt, a naptár november elsejére vált, a kinyíló ruhásszekrény pedig egy mikulásöltözéket rejt: a fekete-fehér képsorok színesre váltanak, elhangzik az „It's Time!” varázsige és felcsendül az All I Want For Christmas Is You... A többit meg kell nézni!

