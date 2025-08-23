Megdöbbentő fotó! Az elhunyt Berki Krisztiánnal reklámoz egy divatmárka

Az egész országot sokkolta, amikor a korábbi labdarúgó 2022. május 6-án elhunyt. Berki Krisztián halála váratlan volt, mindössze 41 éves volt, két kislányt és rengeteg kérdést hagyva maga után. Úgy látszik, az izomceleb körül még ma is akadnak rejtélyek, például, hogy miért reklámozza egy cég még mindig a fotójával egyik termékét.

Berki Krisztán párjával, Mazsival fürdőruhát reklámoznak (Fotó: Keresztesi Balázs)

Berki Krisztián fotója virít egy divatcég oldalán

A népszerű üzletember tudott és szeretett élni. Berki Krisztián felépített magáról egy megosztó képet, amit lehetett szeretni és nem szeretni, de az biztos, szinte senkit nem hagyott hidegen. A korábbi élsportoló tisztában volt azzal is, hogy ismertségét nagyon sok mindenre lehet használni, élt is vele. Például azzal, hogy termékeket, vagy éppen szolgáltatásokat reklámozott, amiből bizonyára sok pénz folyt be a Berki Mazsival közös családi kasszába. Reklámozott luxusautót, luxus férfi kozmetikumokat, sportfogadást, vagy utazási irodát, aminek hála nagyon szép helyekre tudtak elutazni. Sőt, annak idején nagy botrányt keltett, amikor gyermekük születését is nézhette pénzért bárki… Aztán Berki Krisztián 2022. május 6-án elhunyt, a vele leszerződött cégek kegyeleti okokból levették azokat a hirdetéseket, amin a sztárapuka szerepel. Ezért is döbbenetes, hogy egy divatmárka oldalán ma is, több, mint három évvel a halála után még mindig ott nevet Mazsival fürdőnadrágot és bikinit reklámozva.

Berki Krisztián labdarúgó fotója mai napig megtalálható ennek a divatmárkának az oldalán (Fotó: kiralybeata.com)

Natasa Zselyke ápolja apukája emlékét

A Bors munkatársa július elsején délután, épp Berki Krisztián 45. születésnapján látogatott ki a Farkasréti temetőbe. A korábbi családi rajz után Natika most ismét alkotott. Még apák napja alkalmából rajzolta le magát az apukájával és a család korábbi három kutyájával.

„Nagyon durván szeretlek. Boldog apák napját. I love you” – írta a vászonra Natika.