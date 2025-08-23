Túlfűtött: Dobó Ági megmutatta, milyen a kemény edzés - Videó

Kis-Dobó Ágnes magyar szépségkirálynő, a 2010-es Miss World Hungary győztese. Ugyanebben az évben költözött össze párjával Kis Csabával, akitől később két gyermeke született. Benedikt 2013-ban, Nataniel 2016-ban született. 2020-ban a TV2 műsoraiban tűnt fel. Előbb a Love Bistroban volt versenyző, később Mokka műsorvezetője volt. 2021-ben férjével kölcsönösen felvették egymás nevét.

Fotó: Mediaworks archív

Az influenszer azóta is az egyik legkedveltebb hazai híresség, ami családcentrikusságának, kedvességének és bomba formájának is köszönhet. Dobó Ágnes sokat is tesz azért, hogy tökéletes formában legyen, legutóbbi edzős videója pedig bizonyítja is kemény munkáját. Arról már nem is beszélve, hogy felfedte motivációját és csodás alakját is.

„Belőled csak 1 van! - a nyaram tanulása. A gyerekeidnek csak egy anyukája van, viseld hát a gondját” – osztotta meg a nyár bölcsességét Dobó Ági Instagram-oldalán a szexi edzős videója mellett.