Opitz Barbi feszülős nadrágban tért vissza: szebb, mint valaha! - Fotó

Sokak szerint Opitz Barbara az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, aki nem csupán a hangjával, hanem a szépségével is képes pillanatok alatt megragadni a közönség figyelmét. A csinos híresség az utóbbi időben több botrányba is belekeveredett, ugyanis sem a családi, sem a szerelmi élete nem volt balhéktól mentes.

Opitz Barbi új fotóval örvendeztette meg a rajongóit / Fotó: Ripost

Egy időre mondhatni el is tűnt Opitz Barbara, hiszen alig posztolt a közösségi oldalára, de úgy tűnik, hogy most örülhetnek a rajongói, ugyanis az énekesnő visszatért, ráadásul szebb, mint valaha – kicsit át is alakult, a visszajelzések alapján pedig nagyon jót tett neki a változás minden tekintetben, hiszen kiegyensúlyozottabbnak tűnik.

Opitz Barbara most egy csábító fotóval lepte meg a követőit, ugyanis a felvételen feszülős nadrágban látható – nem csoda, hogy csak úgy özönlöttek a dicsérő kommentek a posztjához.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy rendeződött-e Opitz Barbi családi-, illetve szerelmi élete, de az biztos, hogy úgy tűnik, végre rátalált a lelki egyensúlyra és ismét erőre kapott – íme a legutóbbi képe, amin egyenesen tündököl: