RETRO RÁDIÓ

Opitz Barbi feszülős nadrágban tért vissza: szebb, mint valaha! - Fotó

Opitz Barbi ismét aktív, ennek pedig nagyon örülnek a rajongói.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 21:30
Opitz Barbi dögös szett

Sokak szerint Opitz Barbara az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, aki nem csupán a hangjával, hanem a szépségével is képes pillanatok alatt megragadni a közönség figyelmét. A csinos híresség az utóbbi időben több botrányba is belekeveredett, ugyanis sem a családi, sem a szerelmi élete nem volt balhéktól mentes.

opitz barbi-06-BS
Opitz Barbi új fotóval örvendeztette meg a rajongóit / Fotó: Ripost

Egy időre mondhatni el is tűnt Opitz Barbara, hiszen alig posztolt a közösségi oldalára, de úgy tűnik, hogy most örülhetnek a rajongói, ugyanis az énekesnő visszatért, ráadásul szebb, mint valaha – kicsit át is alakult, a visszajelzések alapján pedig nagyon jót tett neki a változás minden tekintetben, hiszen kiegyensúlyozottabbnak tűnik.

Opitz Barbara most egy csábító fotóval lepte meg a követőit, ugyanis a felvételen feszülős nadrágban látható – nem csoda, hogy csak úgy özönlöttek a dicsérő kommentek a posztjához.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy rendeződött-e Opitz Barbi családi-, illetve szerelmi élete, de az biztos, hogy úgy tűnik, végre rátalált a lelki egyensúlyra és ismét erőre kapott – íme a legutóbbi képe, amin egyenesen tündököl:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu