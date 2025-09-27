RETRO RÁDIÓ

Harisnyában hódít Opitz Barbi, tűzforró a látvány

Bomba formában van Opitz Barbi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 21:30
Opitz Barbi hazánk egyik legtehetségesebb énekesnője, akiért rengetegen rajonganak, de sajnos volt időszak, mikor beárnyékolta őt az exével való viharos kapcsolata, illetve pár családi balhé – de az utóbbi időben szerencsére úgy tűnik, hogy lenyugodtak a kedélyek és minden rendben van az énekesnővel.

Opitz Barbi / Fotó: Ripost

Aki követi Opitz Barbit Instagramon, az jól tudja, hogy a híresség rendszeresen rak ki magáról csábító képeket, és a rajongói, hódolói legnagyobb örömére most is így tett, ugyanis egy merész szettben, harisnyában mutatta meg magát, a kommentszekciót pedig rögtön elárasztották a dicséretek, tüzes hangulatjelek.

Itt lehet megtekinteni Opitz Barbi szexizését:

