Ki kért szexi szupermodellt karácsonyra? Megérkezett a fa alá!
A hideg tél is lehet forró. Nézd meg a szexi szupermodell fotóját!
A 34 éves Emily Ratajkowski megkerülhetetlen alakja a divatvilágnak. Sorra kapkodnak érte a divatcégek, s ez nem is csoda. Az angol-amerikai szexi szupermodell pedig ismét megmutatta közel 29 milliós követőtáborának, karácsonykor is elképesztő formában van, ráadásul most a karácsonyfa alatt villantott szédítő dekoltázst!
Ismét mindenkit elkápráztatott a szexi szupermodell
A vadító szépség Instagram-fotóján a karácsonyfája előtt pózol, egy fekete ruhában, amely hatalmas dekoltázsának köszönhetően láttatni engedi Emily szédítő kebleit. A szupermodell vörös rúzsa pedig megkoronázta érzéki megjelenését.
A szexi fotó az alábbi fotógaléria harmadik helyén várja felfedezőit!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre