Ki kért szexi szupermodellt karácsonyra? Megérkezett a fa alá!

A hideg tél is lehet forró. Nézd meg a szexi szupermodell fotóját!

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.12.30. 21:10
szexi szupermodell Emily Ratajkowski

A 34 éves Emily Ratajkowski megkerülhetetlen alakja a divatvilágnak. Sorra kapkodnak érte a divatcégek, s ez nem is csoda. Az angol-amerikai szexi szupermodell pedig ismét megmutatta közel 29 milliós követőtáborának, karácsonykor is elképesztő formában van, ráadásul most a karácsonyfa alatt villantott szédítő dekoltázst

Ismét mindenkit elkápráztatott a szexi szupermodell
Emily ismét mindenkit elkápráztatott a szexi szupermodell. Fotó: PA

Ismét mindenkit elkápráztatott a szexi szupermodell

A vadító szépség Instagram-fotóján a karácsonyfája előtt pózol, egy fekete ruhában, amely hatalmas dekoltázsának köszönhetően láttatni engedi Emily szédítő kebleit. A szupermodell vörös rúzsa pedig megkoronázta érzéki megjelenését.

A szexi fotó az alábbi fotógaléria harmadik helyén várja felfedezőit!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
