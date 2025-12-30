Ki kért szexi szupermodellt karácsonyra? Megérkezett a fa alá!

A 34 éves Emily Ratajkowski megkerülhetetlen alakja a divatvilágnak. Sorra kapkodnak érte a divatcégek, s ez nem is csoda. Az angol-amerikai szexi szupermodell pedig ismét megmutatta közel 29 milliós követőtáborának, karácsonykor is elképesztő formában van, ráadásul most a karácsonyfa alatt villantott szédítő dekoltázst!

Emily ismét mindenkit elkápráztatott a szexi szupermodell. Fotó: PA

Ismét mindenkit elkápráztatott a szexi szupermodell

A vadító szépség Instagram-fotóján a karácsonyfája előtt pózol, egy fekete ruhában, amely hatalmas dekoltázsának köszönhetően láttatni engedi Emily szédítő kebleit. A szupermodell vörös rúzsa pedig megkoronázta érzéki megjelenését.

