Döbbenet: 81 év alatt 43 gyermeket nemzett egy falubeli férfi

Egészen a 16. századig visszamenőleg vezethető vissza az a Anglesey történet, amelyben egy falubeli férfi 81 év alatt 43 gyermeket nemzett. Ugyanakkor egy nagyon szerény életét élt. Az egyházi nyilvántartások szerint rendkívüli, 105 éves kort ért meg, és egész életében megőrizte éles elméjét és emlékezetét, ami a hagyományos mércével mérve meglehetősen átlagosnak számított.

Egy falubeli férfi 81 év alatt 43 gyermeket nemzett / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A falubeli férfi nem csak aktív, hanem hosszú életét élt

Thomas Pennant író még a 18. század végén bejárta Anglesey-t, és gondosan feljegyezte a Parys-hegy rézbányászatát, majd fontosnak tartotta, hogy az 1778-as A Tour in Wales című kiadványában megemlítse a sziget legtermékenyebb apját. Az író leírásai alapján a termékeny férfi alacsony termetű, vidám, barátságos természetű, de takarékos étrendű, főként tejjel táplálkozó ember volt. Az 1500-as években nagy méretű családok voltak a gyakoribbak, de még azokban az időkben is extrém számnak számított az ő esete.

Egy ilyen hatalmas család eltartásához legalább öt nőre volt szükség. Első felesége, Elen Williams, 22 gyermeket szült; második felesége, Katherine Richards, további 10-et. Harmadik felesége, Ellen Williams, aki nyilvánvalóan jobban tudatában volt férje hajlamainak, csak négy gyermeket szült. Három házasságából összesen 36 gyermek született. Két ágyasát is megtartotta: Jonet Ferch William még két gyermeket szült, míg Lecky Lloyd további ötöt hozott a világra.

Összesített reproduktív teljesítményük rendkívüli demográfiai fellendülést váltott ki Anglesey faluban.

Az öregember közepes termetű volt, jó arcszíne volt, soha nem szenvedett kólikától, köszvénytől vagy kövektől, ritkán volt beteg. Mérsékelt étrendet tartott, földművelésből élt, sokat horgászott és vadászott, és érzékei a végéig tökéletesek voltak

- írják a plébániai feljegyzések a férfiról.

A férfi 1581. március 11-én bekövetkezett halálát egy egyszerű emléktábla és egy feliratos pala jelzi a St Caian's templomban, Tregaianban - Express.