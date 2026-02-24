100 ezernél is több halott, 400 ezer háború gyermeke – ez Ukrajna mérlege a négy éve tartó háborúban

Kereken négy éve, 2022. február 24-én Oroszország támadást indított Kijev ellen. 2026-ra Ukrajna az özvegyek és az árvák országává vált. A háború mindkét oldalon óriási veszteségekkel járt – akár az emberéleteket, akár az anyagi károkat nézzük. Bár sem Oroszország, sem Ukrajna nem hozta nyilvánosságra az eddigi áldozatok számát, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) januárban közzétett jelentése szerint eddig 100 000 és 140 000 közé tehető a háborúban elhunyt ukránok száma, miközben az ukrán sebesültek száma meghaladhatja a félmilliót. Az ukrán katonák átlagéletkora 43 év, vagyis a fronton meghalt férfiak többsége házas és szülő, így nem túlzás kijelenteni, hogy Ukrajna az özvegyek és árvák országává vált.

Ukrajna óriási veszteségeket szenvedett el a háború négy éve alatt / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Ukrajna hatalmas demográfia válsággal küzd a háború miatt

A hivatalos statisztikák rámutatnak Ukrajnában 59 ezer gyermek él biológiai szülők nélkül, többségük nevelőszülőknél.

Az országban a születési ráta egy alá süllyedt: ez a mutató Európában 1,4, az Egyesült Államokban pedig 1,6. Eközben a fronton egyre többen esnek el, több millió menekült már külföldön telepedett le.

A CNN jelentése szerint az eredmény rámutat Ukrajnát sújtja a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válsága. „Ez óriási katasztrófa. Egyetlen ország sem létezhet emberek nélkül. Már a háború előtt is alacsony volt Ukrajna népsűrűsége és nagyon egyenetlen az eloszlása” – mondta Ella Libanova, vezető ukrán demográfus egy interjúban. Libanova szerint a háború kezdete óta Ukrajna mintegy 10 millió embert veszített el – ők meghaltak vagy elmenekültek az országból, illetve, akik a megszállt területeken éltek. A születési ráta évek óta csökkent, mára pedig gyakorlatilag teljesen összeomlott.

A 2022-es háború kitörése óta körülbelül 6 millió ember, főként fiatal nő és gyermek menekült el az országból, és minél tovább tart a konfliktus, annál kisebb az esélye, hogy valaha is visszatér a szülőhazájába.

A háború után újjá kell építeni az ország gazdaságát, szükségünk lesz munkaerőre, különösen képzett munkaerőre. Ha nincs belőlük elég, külföldieket kell vonzanunk, de kétlem, hogy sok magasan képzett külföldi szakember jönne ide

– fogalmazott demográfus Ella Libanova.