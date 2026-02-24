100 ezernél is több halott, 400 ezer háború gyermeke – ez Ukrajna mérlege a négy éve tartó háborúban
Négy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Keleti szomszédunk az özvegyek és az árvák országává vált.
Kereken négy éve, 2022. február 24-én Oroszország támadást indított Kijev ellen. 2026-ra Ukrajna az özvegyek és az árvák országává vált. A háború mindkét oldalon óriási veszteségekkel járt – akár az emberéleteket, akár az anyagi károkat nézzük. Bár sem Oroszország, sem Ukrajna nem hozta nyilvánosságra az eddigi áldozatok számát, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) januárban közzétett jelentése szerint eddig 100 000 és 140 000 közé tehető a háborúban elhunyt ukránok száma, miközben az ukrán sebesültek száma meghaladhatja a félmilliót. Az ukrán katonák átlagéletkora 43 év, vagyis a fronton meghalt férfiak többsége házas és szülő, így nem túlzás kijelenteni, hogy Ukrajna az özvegyek és árvák országává vált.
Ukrajna hatalmas demográfia válsággal küzd a háború miatt
A hivatalos statisztikák rámutatnak Ukrajnában 59 ezer gyermek él biológiai szülők nélkül, többségük nevelőszülőknél.
Az országban a születési ráta egy alá süllyedt: ez a mutató Európában 1,4, az Egyesült Államokban pedig 1,6. Eközben a fronton egyre többen esnek el, több millió menekült már külföldön telepedett le.
A CNN jelentése szerint az eredmény rámutat Ukrajnát sújtja a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válsága. „Ez óriási katasztrófa. Egyetlen ország sem létezhet emberek nélkül. Már a háború előtt is alacsony volt Ukrajna népsűrűsége és nagyon egyenetlen az eloszlása” – mondta Ella Libanova, vezető ukrán demográfus egy interjúban. Libanova szerint a háború kezdete óta Ukrajna mintegy 10 millió embert veszített el – ők meghaltak vagy elmenekültek az országból, illetve, akik a megszállt területeken éltek. A születési ráta évek óta csökkent, mára pedig gyakorlatilag teljesen összeomlott.
A 2022-es háború kitörése óta körülbelül 6 millió ember, főként fiatal nő és gyermek menekült el az országból, és minél tovább tart a konfliktus, annál kisebb az esélye, hogy valaha is visszatér a szülőhazájába.
A háború után újjá kell építeni az ország gazdaságát, szükségünk lesz munkaerőre, különösen képzett munkaerőre. Ha nincs belőlük elég, külföldieket kell vonzanunk, de kétlem, hogy sok magasan képzett külföldi szakember jönne ide
– fogalmazott demográfus Ella Libanova.
400 ezer kiskorú kapta meg a háború gyermeke státuszt
Ukrajnában létezik egy űgynevezett „háború gyermeke” státusz. Ezt azok a kiskorúak kaphatják meg, akik katonai akciók miatt fizikai vagy pszichológiai egészségkárosodást szenvedtek.
A „háború gyermekének” az a kiskorú minősül, aki a háború következtében:
- sérülést, zúzódást vagy rokkantságot szenvedett;
- szexuális, fizikai, pszichológiai erőszakot tapasztalt;
- elrabolták és fogságban tartották;
- kitoloncolás, illegális kitelepítés áldozata lett;
- kénytelen volt részt venni az ellenségeskedésekben;
- elvesztette az egyik vagy mindkét szülőjét.
Jelenleg több mint 400 ezer gyermek rendelkezik hivatalos státusszal, de mintegy egymilliónak van jogalapja annak megszerzésére.
Bár ukrán állami juttatások jelenleg nincsenek, ugyanakkor a háború gyermeki továbbra is kaphatnak kedvezményeket a helyi önkormányzatoktól. Így ingyenes étkezésre számíthatnak egy oktatási intézményben, elsőbbségi beiratkozást az óvodába vagy iskolába, pihenést szanatóriumokban stb.
Milyen kárpótlás jár az elesett katona hozzátartozóinak?
Ukrajnában a háborúban elesett katonák hozzátartozói, beleértve az özvegyeket is, 15 millió hrivnya (mintegy 112 millió forint) egyszeri pénzbeli támogatásra jogosultak. Az összeget részletekben nyújtják: egyötödét, azaz 3 millió hrivnyát nem sokkal a kérelem jóváhagyása után kapja meg a család.
A fennmaradó 12 millió hrivnyát 80 hónapon keresztül, egyenlő részletekben fizetik ki, ami havonta nagyjából 150 000 hrivnyát jelent. Az összeg egyenlő arányban oszlik meg a közvetlen hozzátartozók (özvegy, gyermekek, szülők) között. A kártérítés kizárólag azon katonák hozátartozóinakjár, akik katonai feladatai teljesítése közben vagy hadifogságban vesztette életét. Ugyanakkor a családot nem illeti meg támogatás, ha a katona önként adta meg magát az ellenségnek, vagy ha a halál oka nem közvetlenül a harci cselekményekhez köthető – írja a Ripost.
