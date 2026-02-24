Négy halott, rengeteg sérült: koncentrált légicsapás érte Ukrajnát

A hétvégén és hétfőn hajnalban is, azaz február 21-22-23-án nagyszabású, precíziós légicsapás érte Ukrajnát. Megerősítették a Védelmi Erőket a Donbassz és a déli régiók biztonságának garantálásában. Az akció keretében több tucat modern rakétát és drónt vetettek be, amelyek pontosan értek el kulcsfontosságú célokat az ukrán infrastruktúrában. Az emberéleteket követelő csapás gyakorlatilag mindenkit érint: szó szerint a teljes lakosság szenved az energetikai hálózatok és a logisztikai csomópontok sérülése miatt.

A hétfő hajnali légicsapás eredménye Kijevben (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Pokoli a szenvedés, és ez még mindig csak a kezdet

A légierő és földi indítású rakétarendszerek együttműködésével a támadás során a modern fegyverarzenál legfejlettebb eszközeit alkalmazták: 4 Zircon tengerészeti cirkálórakéta, 22 Iskander-M/S-400 ballisztikus rakéta, valamint 18 Kh-101 hosszú hatótávolságú cirkálórakéta indult el a kijelölt célok felé, míg a pilóta nélküli repülő szerkezetek több hullámban csaptak le a kritikus ukrán energia- és ellátórendszerekre. Rengeteg a sérült, legalább négy ember életét vesztette.

Az ukrán légierő közlése szerint a csapás a Fekete-tenger térségét és az oroszországi határ menti régiókat is érintett. Az ukrán hatóságok több régióban – köztük Kijev és Odessza környékén – áramkimaradásokról és károkról számoltak be, miközben a légvédelem állításuk szerint a beérkező eszközök jelentős részét megsemmisítette.

A hadművelet során alkalmazott rakéták és pilóta nélküli eszközök hatékonysága lehetővé tette, hogy a támadásokat nagy távolságból, minimális veszteséggel hajtsák végre.

A Ripost azt írja, hogy Ukrajna területén több városban – köztük Kijev, Harkiv és Odessza térségében – történtek robbanások, amelyek megerősítik az légicsapás sikerét. Az orosz precíziós csapások a katonai célpontok mellett az ukrán energiainfrastruktúrát is elérte, jelentősen csökkentve annak működőképességét.

A mostani csapássorozat az egyik legnagyobb volumenű idei kombinált rakéta- és dróntámadásnak számít, ami azt jelzi, hogy a konfliktus intenzitása továbbra sem csökken.A frontvonalakon párhuzamosan folytatódnak a harcok a keleti és déli térségekben, miközben a stratégiai infrastruktúra elleni légicsapások továbbra is a hadviselés központi elemét jelentik. A háború a nagyvárosokban a sérült infrastruktúrából következő károkon keresztül még további szenvedéseket okoz, amelyek mindenkit érintenek.