Brutális rakétazápor érte Ukrajnát, katasztrofális ami ezután jöhet
Ott, ahol éjjelente a gyerekek fázva bújnak össze, ahol a családok a kályhák mellett reménytelenül nézik a sötétet, ott most végképp elszabadult a pokol.
2026. február 22-én, azaz ma hajnalban Oroszország újabb, széleskörű rakéta- és dróntámadást intézett Ukrajna energia-infrastruktúrája ellen. A csapások nem csak stratégiai létesítményeket, hanem lakott területek elektromos hálózatát is érintették, egyszerűen katasztrofális következményekkel a civil lakosság számára. Ez már a földi pokol, és annak is a legmélyebb bugyra.
Ez nem katonai bravúr, hanem civil tragédia
Ma hajnalban több mint ötven rakéta és közel háromszáz drón csapódott be Ukrajna több régiójában, köztük Kyivben, Odeszában és közép-ukrajnai területeken. Az energiatermelő és elosztó rendszerek célba vétele miatt milliók maradtak áramszolgáltatás nélkül, fűtés és meleg víz nélkül, miközben kemény tél tombol. Már legalább egy civil áldozat is van a főváros környékén, külföldi források szerint több tucat további sérülttel.
Az energia- és villamoshálózatra mért csapások különösen súlyos következményekkel jártak: több ukrán megyében – köztük Odeszában, Kievben, Mykolaivban, Dnipropetrovskban, Zaporizzsjában és Poltavában – áramkimaradások jelentkeztek, és a közművek helyreállításán már reggel óta dolgoznak a szakemberek. A hatások tovább fokozták a polgári lakosság nehézségeit, különösen a tél közepén, amikor a fűtés és a meleg víz elengedhetetlen az emberek mindennapi életéhez.
A támadás nem csupán energetikai létesítményeket érintett: lakóépületek, vasúti infrastruktúra és közösségi épületek is károsodtak, ami jól mutatja, hogy a konfliktus immár nem csak katonai célpontokra korlátozódik.
