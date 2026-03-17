Emilio meghatódott a kaposvári országjárás láttán: „Ez már nemcsak egy rendezvény"
Óriási tömeget és felfokozott hangulatot hozott az országjárás első állomása, amely mellett a hazai sztárvilág sem ment el szó nélkül. A kaposvári események és a budapesti Békemenet látványa Emiliót is mélyen megérintette, aki érzelmes posztokban állt ki a nemzeti egység és a béke fontossága mellett.
Kaposvár utcái megteltek, a tömeget pedig átjárta a béke, a szeretet és az izgatottság érzése. Orbán Viktor országjárásának első állomása nem csupán egy politikai esemény volt, hanem egyfajta társadalmi összefogás, ahol a résztvevők egy emberként mozdultak meg - írja a Bors. A somogyi vármegyeszékhelyen tapasztalt lelkesedés és a tömeg mérete még a sokat látott közéleti szereplőket is meglepte, a közösségi médiát pedig elárasztották a helyszíni beszámolók és az érzelmes vélemények. Nem maradt csendben a népszerű énekes, Emilio sem, aki az utóbbi időben egyre többször ad hangot a nemzeti egységet és békét szorgalmazó gondolatainak.
Még Emilio szava is elakadt a kaposvári tömegtől
A miniszterelnök, Orbán Viktor rövid, de annál velősebb üzenetben köszönte meg a kaposváriak vendégszeretetét a közösségi oldalán: „Köszönöm, Kaposvár! Fantasztikusak voltatok! Mi vagyunk többen!” Ez a pár mondat azonnal beindította a kommentszekciókat, de az igazi érzelmi töltetet Emilio sorai adták meg, aki szerint a látvány magáért beszélt: „Ez már nem csak egy rendezvény, ez erő.” Az énekes sem rejtette véka alá, hogy mélyen megérintette a Kaposváron tapasztalt összefogás. Emilio szerint az ilyen pillanatok mutatják meg egy nemzet valódi tartását. Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:
Amikor ennyi ember gyűlik össze egy célért, akkor az már nem csak egy rendezvény. Az már erő. Erő, ami a közös hitből fakad. Jó látni, hogy ennyi embernek fontos Magyarország jövője. Jó látni, hogy ennyien állunk ki a békéért és az összetartozásért. Ez azt üzeni: együtt mindig erősebbek vagyunk. Isten áldja Magyarországot!
– fohászkodott a családapa.
Rekordot döntött a Békemenet is
Az énekes azonban nem állt meg itt. A napokban zajló, minden eddiginél nagyobb tömeget megmozgató Békemenet is mély nyomokat hagyott benne. Budapest utcáin sétálva Emilio egyfajta belső nyugalmat és méltóságot tapasztalt, ami szerinte messze túlmutat a napi politikai csatározásokon. Az énekes szerint a békéért való kiállás ma fontosabb, mint valaha: „Ma Budapest utcáin valami különleges volt érezhető. Emberek ezrei indultak el együtt. Nem hangosan, nem egymás ellen — hanem egy közös gondolattal: hogy a béke érték” – írta Emilio a követőinek. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a tömegben minden korosztály képviseltette magát, az idősektől a kisgyermekes családokig, ami számára a jövőbe vetett hitet jelképezi.
A béke nem magától értetődő
Az énekes gondolatai szerint a béke fogalma ma már nem csak egy elvont szó, hanem a gyermekeink biztonságának záloga. Emilio sorai rávilágítanak arra, hogy a jelenlegi világpolitikai helyzetben a biztonságérzet felértékelődött: „A béke az, amikor a gyermekeink biztonságban nőhetnek fel, amikor a mindennapok nem a félelemről, hanem a reményről szólnak. Néha elég ennyi. Emlékeztetni magunkat arra, hogy a béke nem magától értetődő. Vigyázni kell rá” – zárta gondolatait az előadó.
A kaposvári start és a budapesti Békemenet sikere láthatóan új hullámot indított el a magyar közéletben, ahol a hírességek is egyre bátrabban vállalják: a közös értékek és a nemzeti egység mindennél előbbre való.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre