„A korkülönbség nem számít!” – Támadják a fiatal nőt a 22 évvel idősebb vőlegénye miatt

A pár boldogan él együtt, és nem hagyják, hogy a kritikusok befolyásolják őket. A fiatal nő a TikTokon osztotta meg a kapcsolatuk történetét, miközben igyekszik másokat is bátorítani, akik hasonló helyzetben vannak.

A 34 éves Brooke McNelis hét évvel ezelőtt, 28 évesen ismerkedett meg vőlegényével, Pattel, aki akkor 50 éves volt, egy közös ismerősükön keresztül. A gyógyászati értékesítésben dolgozó Brooke elmondta, édesanyja mindig is azt tanácsolta neki, hogy idősebb férfiakkal randizzon, és teljes mértékben támogatja a kapcsolatát.

A fiatal menyasszony vőlegényét sokan apjának hiszik
Az édesapjának nézik a 22 évvel idősebb vőlegényét

Brooke azonnal vonzalmat érzett Pat iránt, a külseje és humorérzéke miatt: a San Diegóból származó páros azóta is elválaszthatatlan. Annak ellenére, hogy gyakran tévesen apa-lánya párosnak nézik őket, és a kritikusok az interneten Patet Brooke anyagi támogatójának bélyegzik, a pár változatlanul boldog. Brooke azt mondja, hogy sokan azzal vádolják, csak a pénze miatt van együtt a férfival. Ő viszont hangsúlyozza, hogy saját maga dolgozik meg a vagyonáért, és mindent ő fizet.

Rengeteg TikTok-videót készítek arról, hogy Pat a »pénztárcám«, de ez csak poén, amit az internet imád felnagyítani. Sok kommentet kapok arról, hogy úgy nézünk ki, mint apa és lánya, és hogy biztos »apakomplexusom« van

– mondta el Brooke.

A fiatal nő és szerelme 2019 februárjában találkozott, Brooke egyetemi legjobb barátján keresztül, akinek a mostohaanyja Pat testvére. A lány tisztában van vele, hogy a barátoknak és a családnak is idő kellett, mire megszokták a 22 éves korkülönbséget, de mára mindenki imádja Patet.

A szerelmesek az első pillanattól kezdve jól kijöttek egymással, 2023 januárjában pedig eljegyezték egymást: most épp az esküvőjüket tervezik. Annak ellenére, hogy Pat a húszas éveiben járt, amikor Brooke megszületett, a nő szerint a korkülönbségük soha nem okozott problémát.

Rengeteg dolog köt minket össze: imádunk síelni, hajókázni, edzeni, és nagyon hasonló értékrendünk van. A korkülönbség nem számít. Az számít, mennyire értjük meg egymást és mennyire élvezzük együtt az életet

– mondta Brooke.

A családalapítás kérdésében is ugyanazt vallják: Patnek már van egy egyetemre járó lánya, Brooke pedig nem szeretne gyermeket. Brooke a TikTokon is megosztja a kapcsolata részleteit, ahol gyakran kap negatív hozzászólásokat, sokan „apakomplexussal” vádolják. Ugyanakkor rengeteg támogató üzenet is érkezik olyanoktól, akik félnek bevallani a családjuknak, hogy olyan kapcsolatban élnek, amelyben nagy a  korkülönbség – írja a Daily Star.

Brooke csodálatos ember, a kapcsolatunk fantasztikus. Fiatalon tart engem, és öröm vele lenni, órákig tudunk mély beszélgetéseket folytatni

– szólalt meg a vőlegény, Pat is.

