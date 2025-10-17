RETRO RÁDIÓ

„A párom 32 évvel idősebb nálam. Azt mondják, aranyásó vagyok, de ez igaz szerelem!”

A fiatal nőt gyakran illetik kemény jelzőkkel, ám ő nem foglalkozik ezzel. Állítása szerint ugyanis sohasem volt még boldogabb párkapcsolata.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 18:30
szerelem korkülönbség kritika párkapcsolat aranyásó

Egy fiatal, brit nőt aranyásónak neveznek, miután a 31 évvel idősebb partnere már 350 randevúra és hat nagyobb utazásra is elvitte. A 31 éves Gigi párja a 62 éves Tim, aki kétgyermekes édesapa, húsz éve elvált, és már unokája is van. A rossz nyelvek gyakran illetik őket kemény szavakkal, de Gigi határozottan kijelentette, a kapcsolatuk valódi és igaz szerelmen alapul.

Nem foglalkozik a kritikusokkal a fiatal nő: ő tudja, hogy ami közte és a párja között van, igaz szerelem / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

A fiatal nő állítja, a 32 évvel idősebb párjával igaz szerelem fűzi össze
 

A bristoli pár kapcsolata immár 15 hónapja tart: ez idő alatt Tim, aki egy autószerelő műhelyt üzemeltet, több mint 350 randevúval és fél tucat nyaralással kényeztette a fiatalabb barátnőjét. 

Az emberek mondhatják rám, hogy aranyásó, ahányszor csak akarják, de őszintén szólva nem érdekel. Igen, imádunk randizni, és már hat nyaraláson voltunk együtt 15 hónap alatt

– jelentette ki Gigi, aki egy 33 ezer követővel rendelkező tartalomkészítő.

Amint az emberek megtudják, hogy a párom 62 éves, én pedig 31, rögtön azt hiszik, csak a pénzéért vagyok vele, azt viszont nem látják, hogy a barátom a pénztől függetlenül hihetetlenül néz ki a korához képest. Az igazság az, hogy én boldog és elégedett vagyok, míg a kritikusok szomorúak és féltékenyek. A boldog emberek nem fognak gyűlölködni, ahogy a magabiztos emberek sem

– tette hozzá a fiatal nő, majd elárulta, eddig már 350 randin voltak a párjával, és hetente háromszor járnak el szórakozni.

Imádunk együtt étterembe járni és új konyhákat felfedezni 

– mondta el Gigi, akinek nagyon imponál, ahogy Tim lovagias módon mindig állja a számlákat, mivel számára ez a férfiasság kifejezése, amitől azt érzi, hogy törődnek vele.

Ez eddig a legszeretetteljesebb kapcsolatom. Nyolc évig voltam házas: 21 évesen mentem férjhez, 29 évesen váltam el, és 30 évesen ismerkedtem meg Timmel

– tette hozzá Gigi, aki saját bevallása szerint mindig is vonzódott az idősebb férfiakhoz, és soha nem volt boldogabb, mint a mostani párja mellett. Mint mondta, jól kijön Tim gyerekeivel, akinek a lánya az ő korosztályába tartozik, illetve az ő szülei és barátai is nagyon szeretik a párját írja a Daily Star.

 

 

