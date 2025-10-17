„A párom 32 évvel idősebb nálam. Azt mondják, aranyásó vagyok, de ez igaz szerelem!”
A fiatal nőt gyakran illetik kemény jelzőkkel, ám ő nem foglalkozik ezzel. Állítása szerint ugyanis sohasem volt még boldogabb párkapcsolata.
Egy fiatal, brit nőt aranyásónak neveznek, miután a 31 évvel idősebb partnere már 350 randevúra és hat nagyobb utazásra is elvitte. A 31 éves Gigi párja a 62 éves Tim, aki kétgyermekes édesapa, húsz éve elvált, és már unokája is van. A rossz nyelvek gyakran illetik őket kemény szavakkal, de Gigi határozottan kijelentette, a kapcsolatuk valódi és igaz szerelmen alapul.
A fiatal nő állítja, a 32 évvel idősebb párjával igaz szerelem fűzi össze
A bristoli pár kapcsolata immár 15 hónapja tart: ez idő alatt Tim, aki egy autószerelő műhelyt üzemeltet, több mint 350 randevúval és fél tucat nyaralással kényeztette a fiatalabb barátnőjét.
Az emberek mondhatják rám, hogy aranyásó, ahányszor csak akarják, de őszintén szólva nem érdekel. Igen, imádunk randizni, és már hat nyaraláson voltunk együtt 15 hónap alatt
– jelentette ki Gigi, aki egy 33 ezer követővel rendelkező tartalomkészítő.
Amint az emberek megtudják, hogy a párom 62 éves, én pedig 31, rögtön azt hiszik, csak a pénzéért vagyok vele, azt viszont nem látják, hogy a barátom a pénztől függetlenül hihetetlenül néz ki a korához képest. Az igazság az, hogy én boldog és elégedett vagyok, míg a kritikusok szomorúak és féltékenyek. A boldog emberek nem fognak gyűlölködni, ahogy a magabiztos emberek sem
– tette hozzá a fiatal nő, majd elárulta, eddig már 350 randin voltak a párjával, és hetente háromszor járnak el szórakozni.
Imádunk együtt étterembe járni és új konyhákat felfedezni
– mondta el Gigi, akinek nagyon imponál, ahogy Tim lovagias módon mindig állja a számlákat, mivel számára ez a férfiasság kifejezése, amitől azt érzi, hogy törődnek vele.
Ez eddig a legszeretetteljesebb kapcsolatom. Nyolc évig voltam házas: 21 évesen mentem férjhez, 29 évesen váltam el, és 30 évesen ismerkedtem meg Timmel
– tette hozzá Gigi, aki saját bevallása szerint mindig is vonzódott az idősebb férfiakhoz, és soha nem volt boldogabb, mint a mostani párja mellett. Mint mondta, jól kijön Tim gyerekeivel, akinek a lánya az ő korosztályába tartozik, illetve az ő szülei és barátai is nagyon szeretik a párját – írja a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre