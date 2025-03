"56 évesen ismertem meg a feleségemet: ő 18 volt akkor"

Igencsak extrém korkülönbséggel éli az életét egy pár. Amikor megismerkedtek, a nő még csak 18 volt, azaz alig hogy kilépett a gyermekkorból, míg a férfi már az 56-ot taposta, azaz bőven túl volt élete derekán, és szépen lassan már a nyugdíj felé közeledett. A kettejük közt tátongó 38 év sokak szerint áthidalhatatlan, ők azonban magasról tesznek a kritikákra. Olyannyira biztosak magukban és szerelmükben, hogy össze is házasodtak. Immár öt éve vannak együtt. Ráadásul még nem is egy országból származnak, így aki épp nem pedofilnak bélyegzi a férfit nagy apakomplexusosnak, esetleg aranyásónak a nőt, az azt állítja: a zöld kártya miatt van a férfival, aki akár még a nagypapája is lehetne.

Leah és Gary között 38 év van Fotó: YouTube

Az amerikai-brit kettős állampolgár Gary a Fülöp-szigeteken élve ismerkedett meg öt évvel ezelőtt egy randioldalon egy helyi lánnyal. Leah akkor 21-nek hazudta magát, később azonban bevallotta az igazi korát. A tinilány volt az, aki ráírt a nála jóval idősebb férfire, és hamar szerelem bontakozott ki köztük. Mondanunk sem kell, sokan támadják, kritizálják őket, de erre ők csak legyintenek.

"Már kétszer házasodtam a zöld kártya miatt" – árulta el a Truly videójában nevetve Gary, és aki azt hinné, csak viccel, annak megsúgjuk: valóban így történt. Első feleségét azért vette el, hogy a brit férfi amerikai állampolgársághoz jusson, majd a válását követően hozzá ment egy helyi nőhöz, hogy a Fülöp-szigeteken maradhasson. Most azonban más a helyzet, tényleg szerelmes – jelentette ki.