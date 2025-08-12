Saját lakást akarnak a magyarok, ehhez megoldás az Otthon Start Program

A fix 3 százalékos kamatú hitel a feje tetejére állította a hazai ingatlanpiacot. Az Otthon Start Program remek lehetőség a fiataloknak is.
Bár a baloldali pártok szakértői és a hozzájuk tartozó médiumok előszeretettel terjesztik azt az álhírt, miszerint a fix 3 százalékos kamattal igényelhető Otthon Start Program emeli majd az ingatlanok árait, addig a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy még Budapesten is csökkent a drágulás mértéke.
A kormány legújabb otthonteremtési támogatásánál különös figyelmet fordítottak arra, hogy a kedvező kamatú hitel ne emelje meg az ingatlanárakat. Ezért is hozták a következő részletszabályokat:
Balogh László, az ingatlan.com szakértője egy Facebookon közzétett videóban elismerte, a júliusi adatok azt támasztják alá, hogy a kormány által meghozott feltételek lassítják az ingatlanpiac drágulását.
Az Otthon Start Program elsősorban nem az ingatlanpiac, hanem az életszínvonal fellendítéséhez járul hozzá.
Rendkívül gyakorlatias program, mert a magasabb és alacsony jövedelműeket is segíti. A lényege, hogy lakhelytől, körülményektől, gyerekvállalástól függetlenül, ha valakinek nem volt lakása, akkor jogosult erre a programra. Vannak bizonyos kitételek; ha valakinek 50%-os részesedése volt egy ingatlanban, akkor jogosult arra, hogy első lakáshoz jusson. Házastársak, külföldön élő magyarok is felvehetik, össze lehet vonni a Csokkal is.
- nyilatkozta korábban a Borsnak Panek József ingatlanszakértő, az Ingatlanbazár munkatársa.
Ha valaki szeptemberben már azonnal fel kívánja venni a hitelt, akkor érdemes már augusztusban elkezdeni a szükséges iratok beszerzését. A Ripost összeszedte, hogy mely iratok kellenek majd biztosan a hitelügyintézéshez:
A magyar fiatalok saját tulajdonú otthonra és a családi adókedvezmények megtartására vágynak
– derül ki a Szent István Intézet legfrissebb reprezentatív kutatásából. Az első kérdés arra irányult, hogy a magyarok szerint az államnak melyik lakhatási formát kellene elsősorban támogatnia. Az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést:
a válaszadók közel 60 százaléka a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.
