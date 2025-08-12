Saját lakást akarnak a magyarok, ehhez megoldás az Otthon Start Program

Bár a baloldali pártok szakértői és a hozzájuk tartozó médiumok előszeretettel terjesztik azt az álhírt, miszerint a fix 3 százalékos kamattal igényelhető Otthon Start Program emeli majd az ingatlanok árait, addig a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy még Budapesten is csökkent a drágulás mértéke.

Az Otthon Start Program kiváló lehetőség azoknak a fiataloknak, akik albérlet helyett inkább a saját lakásuk törlesztőjét fizetnék / Fotó: Balogh Zoltán

Nem szálltak el az ingatlanárak a fővárosban sem

A kormány legújabb otthonteremtési támogatásánál különös figyelmet fordítottak arra, hogy a kedvező kamatú hitel ne emelje meg az ingatlanárakat. Ezért is hozták a következő részletszabályokat:

A felvehető maximális hitelösszeg 50 millió forint;

a megvásárolni kívánt lakás ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot;

házak és tanyák esetében ez 150 millió forint;

az viszont egységes, hogy a négyzetméterár plafonja másfélmillió forint.

Balogh László, az ingatlan.com szakértője egy Facebookon közzétett videóban elismerte, a júliusi adatok azt támasztják alá, hogy a kormány által meghozott feltételek lassítják az ingatlanpiac drágulását.

Az Otthon Start Program elsősorban nem az ingatlanpiac, hanem az életszínvonal fellendítéséhez járul hozzá.

Rendkívül gyakorlatias program, mert a magasabb és alacsony jövedelműeket is segíti. A lényege, hogy lakhelytől, körülményektől, gyerekvállalástól függetlenül, ha valakinek nem volt lakása, akkor jogosult erre a programra. Vannak bizonyos kitételek; ha valakinek 50%-os részesedése volt egy ingatlanban, akkor jogosult arra, hogy első lakáshoz jusson. Házastársak, külföldön élő magyarok is felvehetik, össze lehet vonni a Csokkal is.



- nyilatkozta korábban a Borsnak Panek József ingatlanszakértő, az Ingatlanbazár munkatársa.

Otthon Start Program: Most készülj elő, szeptembertől startolj rá!

Ha valaki szeptemberben már azonnal fel kívánja venni a hitelt, akkor érdemes már augusztusban elkezdeni a szükséges iratok beszerzését. A Ripost összeszedte, hogy mely iratok kellenek majd biztosan a hitelügyintézéshez:

személyazonosító okmány (személyi, útlevél, jogosítvány) - ezek érvényességét nem árt előre leellenőrizni,

lakcímkártya,

adókártya (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy hatósági bizonyítvány),

adásvételi szerződés ,

, erkölcsi bizonyítvány,

a tulajdoni lap másolata,

munkaviszony igazolás vagy a foglalkoztató által kiállított igazolás, egyéni vállalkozói igazolás.

A hitel igényléséhez biztosan szükség lesz egy 30 napnál nem régebbi TB jogviszony igazolásra. Ezt a tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalnál lehet majd kikérni személyesen, e-papíron vagy postai úton egy igénylőlap kitöltését követően.

Saját lakást akarnak a magyarok

A magyar fiatalok saját tulajdonú otthonra és a családi adókedvezmények megtartására vágynak

– derül ki a Szent István Intézet legfrissebb reprezentatív kutatásából. Az első kérdés arra irányult, hogy a magyarok szerint az államnak melyik lakhatási formát kellene elsősorban támogatnia. Az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést: