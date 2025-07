Otthon Start Program: mutatjuk a legújabb részleteket!

"Otthon Start Program. Itt vannak a legújabb részletek" - jelentették be a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán. A posztjukban egy videót is megosztottak, amelyben Panyi Miklós államtitkár számolt be a részletekről.

Otthon Start Program. Itt vannak a legújabb részletek / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Szeptember elsejével indul az Otthon Start Program. Az Otthon Start Program minden korábbinál szélesebb körnek, elsősorban a fiataloknak, az első lakásvásárlóknak fog lehetőséget biztosítani arra, hogy első otthonukat megszerezhessék

- mondta el Panyi Miklós.

Ez egy 3 százalékos, 25 évig terjedő, legfeljebb 50 millió kamattámogatott hitelkonstrukció. A törlesztőrészletek minden hónapban sok tízezer forinttal alacsonyabbak, 10 százalékos önerővel hozzá lehet férni az első otthonhoz, emellett pedig azzal, hogy a törlesztőrészletek sokkal alacsonyabbak, olyanok számára is elérhetővé válik az első otthon megszerzése, akik most nem tudnának lakást venni, vagy pedig sokkal kisebbet tudnának csak venni maguknak

- magyarázta el az államtitkár.