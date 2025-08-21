RETRO RÁDIÓ

Nem hiszed el, mi a hosszú élet titka a világ legidősebb embere szerint

Épp ma ünnepli a születésnapját, méghozzá a 116-odikat!

Jelenleg a világ legidősebb embere egy Egyesült-Királyságban élő nő, Ethel Caterham, aki áprilisban vált a megtisztelő cím birtokosává az akkori rekordtartó, Inah Canbarro Lucas halálát követően.

Ethel Caterham jelenleg nem csak Európa, de a világ legidősebb embere is a maga 116 évével
Ethel Caterham jelenleg nem csak Európa, de a világ legidősebb embere is a maga 116 évével Fotó: YouTube

Kalandos életet élt a világ legidősebb embere: 97 évesen még simán vezetett

Ethel megélt négy koronázást, két világháborút és egy pusztító járványt. Jelenleg egy idősek otthonban éli az életét, ahol egy kertet is elneveztek róla. A nő 1909 augusztus 21-én született, nyolc gyermek közül a legfiatalabbként. 18 évesen Indiába utazott, majd egy katonai alezredessel kötött házasságot. A férfit a hadsereg Hong Kongba és Gibraltárba is áthelyezte, ahová felesége követte őt.

A nő Hong Kongban angol tanított kisgyerekeknek, Gibraltárban pedig saját családot alapítottak: a párnak két lánygyermeke született. A világ legidősebb élő asszonya nem hagyta abba a vezetést, amíg 97 éves nem lett. Amikor pedig a hosszú élet titkáról kérdezték, meglepő választ adott:

Sosem veszekedtem senkivel, meghallgatom őket, de azt csinálom, amit szeretnék!

Az előző születésnapja alkalmából az idősek otthonának személyzete elnevezett egy keret a nő után, valamint új növényeket ültettek és új kerti bútorokat vettek az idős hölgynek. Elmondásuk szerint Ethel kedvenc időtöltése az, hogy a kertben ücsörögve élvezi a napfényt, és hallgatja a madarak csiripelését.

A nőnek három unokája és és öt dédunokája van, akik gyakran látogatják meg a családtagjukat. Most is összejött a család, hogy megünnepeljék Ethel 116-odik születésnapját – írja a Mirror.

 

