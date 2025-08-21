Nem hiszed el, mi a hosszú élet titka a világ legidősebb embere szerint

Épp ma ünnepli a születésnapját, méghozzá a 116-odikat!
Jelenleg a világ legidősebb embere egy Egyesült-Királyságban élő nő, Ethel Caterham, aki áprilisban vált a megtisztelő cím birtokosává az akkori rekordtartó, Inah Canbarro Lucas halálát követően.
Ethel megélt négy koronázást, két világháborút és egy pusztító járványt. Jelenleg egy idősek otthonban éli az életét, ahol egy kertet is elneveztek róla. A nő 1909 augusztus 21-én született, nyolc gyermek közül a legfiatalabbként. 18 évesen Indiába utazott, majd egy katonai alezredessel kötött házasságot. A férfit a hadsereg Hong Kongba és Gibraltárba is áthelyezte, ahová felesége követte őt.
A nő Hong Kongban angol tanított kisgyerekeknek, Gibraltárban pedig saját családot alapítottak: a párnak két lánygyermeke született. A világ legidősebb élő asszonya nem hagyta abba a vezetést, amíg 97 éves nem lett. Amikor pedig a hosszú élet titkáról kérdezték, meglepő választ adott:
Sosem veszekedtem senkivel, meghallgatom őket, de azt csinálom, amit szeretnék!
Az előző születésnapja alkalmából az idősek otthonának személyzete elnevezett egy keret a nő után, valamint új növényeket ültettek és új kerti bútorokat vettek az idős hölgynek. Elmondásuk szerint Ethel kedvenc időtöltése az, hogy a kertben ücsörögve élvezi a napfényt, és hallgatja a madarak csiripelését.
A nőnek három unokája és és öt dédunokája van, akik gyakran látogatják meg a családtagjukat. Most is összejött a család, hogy megünnepeljék Ethel 116-odik születésnapját – írja a Mirror.
