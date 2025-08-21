Neki köszönhetjük Pom-Pomot és A nagy ho-ho-horgászt: ma 95 éves az őket megrajzoló művész!

Anyja balerina, apja nagyon sikeres zsoké volt. Kezdetben nyomdászként dolgozott, majd karikaturákat rajzolt, végül pedig jöttek az olyan rajzfilmek, mint a Pom-Pom.
Sajdik Ferenc, grafikus, karikaturista ma ünnepli a 95. születésnapját. Gyermekkorát különböző országokban töltötte, többek között Németországban, Görögországban. Kezdetben nyomdában dolgozott mint litográfus és itt találkozott a karikatúrákkal. 1955-ben a Rádió- és Televízió Újság tördelője és rajzolója lett, és hamar közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi. Harminc évig hétről-hétre ontotta a szellemes rajzokat. 1990 után a rajzfilm került munkásságának középpontjába. Híres és máig igen népszerű rajzfilmsorozatai: A nagy ho- ho- horgász és a Pom-Pom kalandjai.
Stephen Hillenburg amerikai animációs film rendező, író, korábban tengerbiológus ma lenne 64. éves. Ő volt a ma is népszerű SpongyaBob Kockanadrág című animációs sorozat alkotója és az United Plankton Pictures alapítója és vezetője.
Christopher Robin Milne, vagyis az igazi Róbert Gida 1920. augusztus 21-én született. Alan Alexander Milne meséjében Ő Micimackó gazdája, a szerző ugyanis fiáról és játékállatai kalandjairól kezdet el írni rövid történeteket. Christopher 1921. augusztus 21-én, az első születésnapjára kapta a játékmackót apjától, amit Edward névre keresztelt. A kisfiú és a maci elválaszthatatlanok voltak. 5 éves korában Christopher Robin látogatást tett a londoni állatkertben, és ott annyira elbűvölte a Winnie névre keresztelt feketemedve, hogy saját mackóját is átkeresztelte.
Székely Bertalan festő -Munkácsy kortársa- 1910-ben ezen a napon távozott az élők sorából. Korábbi műterme és néhány jelentősebb műve ma is megtekinthető Szadán a Székely Bertalan kertben, ahol nagyon sok időd töltött. Ő volt a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője.
A koponyeg.hu szerint csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél ÉNy-ira fordul és egyre inkább megerősödik. ÉNy-on 23, DK-en még 33 fok körüli értékeket mérhetünk.
A MÁV tájékoztatása szerint karbantartás miatt augusztus 21-étől 31-éig a H5-ös HÉV helyett a Batthyány tér és a Szentlélek tér között pótlóbusz közlekedik majd. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.
50 év szabadságvágy címmel ad ma ingyenes koncertet Leslie Mandoki. Öt évtized szabadságvágya szólal majd meg a Budai Várban a Szentháromság téren 19:00 órás kezdettel, ahol múlt, jelen és a jövő dallamai egyesülnek. A 23 óráig tartó koncerten a részvétel ingyenes.
Idén nyáron is ingyenesen járhatunk táncházba a Magyar Zene Házába, ahol ráadásul nagyszerű koncertek is járnak a tánctanítás mellé. Augusztus 21-én a fantasztikus Tempó Zenekar nótáira pöröghetünk és foroghatunk, élvezve a nyár utolsó napjait. Az esemény további részletei itt olvashatók.
