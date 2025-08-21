Neki köszönhetjük Pom-Pomot és A nagy ho-ho-horgászt: ma 95 éves az őket megrajzoló művész!

Ő a Pom-Pom mesék rajzolója

Sajdik Ferenc, grafikus, karikaturista ma ünnepli a 95. születésnapját. Gyermekkorát különböző országokban töltötte, többek között Németországban, Görögországban. Kezdetben nyomdában dolgozott mint litográfus és itt találkozott a karikatúrákkal. 1955-ben a Rádió- és Televízió Újság tördelője és rajzolója lett, és hamar közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi. Harminc évig hétről-hétre ontotta a szellemes rajzokat. 1990 után a rajzfilm került munkásságának középpontjába. Híres és máig igen népszerű rajzfilmsorozatai: A nagy ho- ho- horgász és a Pom-Pom kalandjai.

Spongyabob megalkotója is ezen a napon született

Stephen Hillenburg amerikai animációs film rendező, író, korábban tengerbiológus ma lenne 64. éves. Ő volt a ma is népszerű SpongyaBob Kockanadrág című animációs sorozat alkotója és az United Plankton Pictures alapítója és vezetője.

Az igazi Róbert Gida is augusztusi születésű

Christopher Robin Milne, vagyis az igazi Róbert Gida 1920. augusztus 21-én született. Alan Alexander Milne meséjében Ő Micimackó gazdája, a szerző ugyanis fiáról és játékállatai kalandjairól kezdet el írni rövid történeteket. Christopher 1921. augusztus 21-én, az első születésnapjára kapta a játékmackót apjától, amit Edward névre keresztelt. A kisfiú és a maci elválaszthatatlanok voltak. 5 éves korában Christopher Robin látogatást tett a londoni állatkertben, és ott annyira elbűvölte a Winnie névre keresztelt feketemedve, hogy saját mackóját is átkeresztelte.

Egy neves festőnk 115 éve ezen a napon hunyt el

Székely Bertalan festő -Munkácsy kortársa- 1910-ben ezen a napon távozott az élők sorából. Korábbi műterme és néhány jelentősebb műve ma is megtekinthető Szadán a Székely Bertalan kertben, ahol nagyon sok időd töltött. Ő volt a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője.

Mutatjuk hol szervez ma véradást a Vöröskerszt a fővárosban. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Négy helyszínen várják ma a véradókat Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-18:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

13:00-18:00 óra között pedig a Lurdy Ház I. emeltén (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Többfelé eshet ma

A koponyeg.hu szerint csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél ÉNy-ira fordul és egyre inkább megerősödik. ÉNy-on 23, DK-en még 33 fok körüli értékeket mérhetünk.