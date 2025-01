A Micimackó igazi története: Na, de ki az a Mici?

Hatvankilenc éve, 1956. január 31-én hunyt el sussexi otthonában A. A. Milne. Most az író leghíresebb művéről, a legendás Micimackóról árul el néhány érdekességet a Fanny magazin.

Micimackó kalandjaiból a Disney is egész estés mozit készített (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

Alan Alexander Milne eredetileg matematikusnak készült, a Cambridge-i Egyetemen folytatta tanulmányait. Már ekkoriban elkezdett dolgozni az iskolai újságnál, és hamar nyilvánvalóvá vált számára, hogy az írás az, amivel valójában foglalkozni szeretne. A diploma megszerzése után egy brit magazinnál helyezkedett el, és színdarabokat is írt. Igazán népszerűvé akkor vált, amikor 1926-ban megjelent a Micimackó című könyve, amit aztán két évvel később követett a folytatás, a Micimackó kuckója.

Milne nevét világhírűvé tette Micimackó (Fotó: wikipédia)

Edwardból Winnipeg

Milne kisfia, Christopher Robin, 1920-ban született, és egy évvel később kapott a szüleitől egy plüssmackót, amit egyszerűen imádott. Az Edward nevet adta neki, majd amikor ötévesen ellátogatott édesapjával a londoni állatkertbe, felfigyelt az intézmény fekete medvéjére, Winnipegre (az angol eredetiben Micimackó neve Winnie The Pooh), és miatta átkeresztelte a saját plüssmaciját is.

Christopher Robin és az a bizonyos maci (Fotó: wikipédia)

Egy egész kis állatsereg

De nemcsak a plüssmedve és Christopher Robin ihlette meg az írót (a kisfiúról mintázta Róbert Gidát), hanem a gyerek többi játékállata is: Füles karácsonyi ajándék volt, Kangát és Zsebibabát ötévesen kapta a szüleitől, Malackával pedig a szomszédok lepték meg. Viszont a regény illusztrátorát, E. H. Shepardöt nem az eredeti Winnipeg ihlette meg, ő a saját gyermeke játékmackója „alapján” alkotta meg Micimackót.

Az eredeti plüssfigurákat Christopher Robin a saját életrajzi könyve kiadójának ajándékozta, innen került később a New York-i közkönyvtárba.

Legendás fordítások

Mi, magyarok, igen szerencsések vagyunk, hogy a Winnie The Pooh-t Karinthy Frigyes fordította le számunkra, hihetetlen zsenialitással. Bár a mű kiadásakor, 1935-ben, Karinthy rengeteg kritikát kapott azért, hogy igencsak szabadon kezelte az angol szöveget, már-már új művet alkotott az eredetiből, mégis nagyszerű munkát végzett, hiszen Milne művében rengeteg az olyan szófordulat, ami leginkább az angol nyelvterületre jellemző. Na de hogy készült el a magyar változat, ha maga Karinthy Frigyes nem is tudott angolul? Nos, a nyers fordítás Karinthy testvére, Emília munkája, aki kiválóan beszélte a nyelvet. A főszereplő mackó nevét is valószínűleg a hölgy ihlette, hiszen Emíliát Micinek becézték.