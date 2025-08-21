RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes: új hírek a három éve kómában fekvő hercegnőről

A családja új hírt osztott meg az egészségügyi állapotáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 12:00
Módosítva: 2025.08.21. 14:14
Thaiföld hercegnő kóma

Kevesen tudják, hogy Thaiföld vagy hivatalosan a Thaiföldi Királyság egy független alkotmányos monarchia. Jelenlegi uralkodója X. Ráma király, aki 2016-ban lépett a trónra. Az egyik gyermeke, Bajrakitiyabha Mahidol hercegnő, három éve esett kómába.

hercegnő
Thaiföld királyi családja hírt osztott meg a hercegnő egészségéről  Fotó: Shutterstock

A thai királynak hét gyermeke van, több házasságából. A királyi család ritkán beszél magánéletéről, de most megosztják alattvalóikkal, hogy halad az első gyermek, Bajrakitiyabha Mahidol hercegnő kezelése.

A hercegnő állapotáról új hírek érkeztek

A hercegnő 2022-ben elájult, azóta pedig hosszú kómába esett. Feltételezések szerint a hercegnő egy súlyos szívbetegségben szenved, amely elgyengíttette a testét. Három éven keresztül úgy tűnt, hogy a hercegnő állapota nem javul.

A királyi család a napokban osztotta meg a hírt, hogy a hercegnő állapotában változások következtek be. Bajrakitiyabha hercegnő állapota aggasztó irányt vett, egy komoly fertőzést fedeztek fel a vérében, amit antibiotikumokkal kell kezelniük. A gépekre kötött hercegnő egészsége, azonban egyelőre nem indult javulásnak.

Az orvosok jelentése szerint a hercegnő tüdeje és veséi gépek és gyógyszerek segítségével működik.

A hercegnő kutyasétáltatás közben esett össze. Akkor még fogalmuk sem volt róla, hogy állapota három évig tartó borzalommá nőheti ki magát. A szeretett hercegnő miatt sokan aggódnak, de a családja ragaszkodik a reményhez, hogy Bajrakitiyabha egyszer felébred a kómából, és gépek nélkül élheti tovább az életét.

A hercegnő jogi egyetemet végzett Amerikában, de tanult még Angliában és Thaiföldön is. Egy ideig Thaiföld ausztrál nagykövete volt és erősen kampányolt a thai női rabok megsegítéséért – írja a Mirror.

 

