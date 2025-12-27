Gázolt a vonat Vácon: kétszáz utassal a fedélzeten történt meg a baj
A vonat utasainak a város hivatásos tűzoltói segítenek átszállni.
Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton az MTI-vel.
Gázolt a vonat Vácon
A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.
