Gázolt a vonat Vácon: kétszáz utassal a fedélzeten történt meg a baj

Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton az MTI-vel.

Elgázolt egy embert a vonat Vácon / Fotó: Pexels (illusztráció)

A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.