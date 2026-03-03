Ahol máskor hangosan nevettek, most síri csend van - ezt történt az iráni háború kitörése után

A brit Conor Duggan, egy tornán vett részt egy Dubai közelében lévő stadionban, amikor kitört az iráni háború. Csapata az első mérkőzése után, amikor a játékosok elkezdték nézegetni a telefonjaikat az öltözőkben, olvastak először arról, hogy mi történt - írja a Bors.

Ezt történt az iráni háború kitörése után / Fotó: Anadolu / GettyImages

Általában az öltözőkben van egy kis tréfa és vicc. Most azonban hallani lehetett volna, ha egy tű leesik. Mindenki a telefonjára meredt

- emlékezett vissza a férfi azokra a percekre, amikor kiderült, hogy kitört a háború.

Elmondta, hogy különféle tanácsokkal látták el, mielőtt visszatért a szállására.

Furcsa érzés, mintha tudnád, hogy biztonságban érzed magad, mert tudod, hogy ezeket a rakétákat hála Istennek megállítják az égen, és ezt valahogy látod is

- mondta.

Ehy honfitársa, Conor McKinney az elmúlt négy hétben arabul tanult Jordánia fővárosában, Ammanban. Szombat este egy ismerősével sétált, amikor egy rakéta maradványaira figyeltek fel az égen.

"Még nem pánikolok, de óvatosabb vagyok. Ennek nem kellett volna megtörténnie” – mondta.