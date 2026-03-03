Szentkirályi Alexandra: Hernádi Zsolt lebuktatta Zelenszkijt

A MOL-vezér Hernádi Zsolt lebuktatta Zelenszkijt. Miután tűz ütött ki több mint egy hónapja a barátság kőolajvezeték egy szivattyúállomásán, utána még 2-3 napig szállított a vezeték, tehát nem sérült. Azt is elmondta, hogy az ukránok folyamatosan azt ígérték, hogy pár nap és jön majd az olaj. Azt is megírták a MOL-nak, hogy "nem jött még döntés az újranyitásról". Döntés. Nem hiba, hanem politikai döntés, amit csak Zelenszkij hozhat meg. Tisztázzuk, mert ez nagyon súlyos. Egy idegen ország két Európai Uniós tagállamot von olajblokád alá, amivel súlyos energiaválságot kockáztat. Brüsszel mégis az ukránok oldalára állt, csak úgy mint magyarországi csatlósuk, Magyar Péter. Ez is jól mutatja, hogy olyan időket élünk, amikor nem léteznek szabályok. Von der Leyen a saját szerződéseire is fittyet hány, felőle lehet 1000 forint a benzin a magyaroknak. Nem számíthatunk senkire, csak saját magunkra. A mi érdekeinket pedig csak egy erős nemzeti kormány tudja képviselni. Orbán Viktor kormánya. Magyarországot senki nem zsarolhatja! A Fidesz a biztos választás!