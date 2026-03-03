RETRO RÁDIÓ

Nostradamus négy rémisztő jóslata 2026-ra: jön a háború, és egy híresség is meghal

Nostradamus jóslata szerint 2026 váratlan meglepetéseket tartogat, szinte világvége hangulat lehet ebben az évben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 15:30
Nostradamus jövendölés háború

A 16. századi francia próféta, Nostradamus hátborzongató jóslatokat bújtatott rejtélyes négysoros verseibe, a tolmácsok szerint négy rémisztő esemény történhet 2026-ban. Egy „hét hónapos háború” vár ránk és egy híresség is váratlanul meghalhat.

Nostradamus háborút, halált és vérfürdőt jövendölt
Nostradamus háborút, halált és vérfürdőt jövendölt
Fotó: Prachaya Roekdeethaweesab

Nostradamus a múltból üzent nekünk

Nostradamus titokzatos négysorosokban foglalta össze jóslatait, amelyek a globális események sorozatát tartalmazzák. Sok ilyen jóslat szerepelt 1555-ös művében, A próféciák-ban, amely nem kevesebb, mint 942 négysorost tartalmaz. Úgy tűnik ez az év sem kivétel, a 16. század népszerű prófétája jóslatai még 2026-ig is elérnek

A "hét hónapos háború"

A konkrét négysoros vers így szól:

Hét hónapnyi nagy háború, emberek haltak meg a gonoszság miatt/ Rouen, Évreux királya nem fog elbukni.

Egyesek szerint ezt a verset az orosz-ukrán konfliktushoz lehet kötni. És, hogy mennyire jók a jós háborús jövendölései? Allítólag megjósolta az atombombákat is, amelyeket Amerika a második világháború végén Hirosimára és Nagaszakira dobott.

Egy hatalmas méhraj

Nostradamus különösebb jóslatai között ez a rész így szól:

A méhek nagy raja felkel az éjszakai lesből

Egyesek szerint ez idén történhet meg, mivel a szakasz összhangban van a 26-os számmal. Az viszont már nagyobb kérdést vet fel: vajon szó szerint kell értelmezni a méheket? 

Villámcsapás csap le egy hírességre

A nagy embert a nap folyamán mennykő sújtja le

– áll az erre az évre vonatkozó szakaszban.

Ez a kiemelkedő személyiség bárki lehet, a királyi családtól és a világ vezetőitől kezdve a közismert hírességekig. Ha nem is tudjuk pontosan kire utal ez a sor, az biztos, hogy fényes nappal villám fogja kiontani az életét. Vajon 2026-ban a vörös szőnyegen láthatunk villámcsapást? 

Svájc vérben fog úszni

Ez az előrejelzés különösen hátborzongató, hiszen egy pontosan ma is létező helyszínhez köthető. Baljóslatú verse így szól:

A város iránti kegy miatt... a Ticino vérben fog úszni...

A vérontás tömeges áldozatot követelő eseményt, a régión végigsöprő pestist vagy valamilyen természeti katasztrófát jelenthet. 

A szkeptikusok azt állítják, hogy Nostradamus középkori francia nyelven írta műveit, szándékosan homályos latin kifejezéseket használva. Továbbá a számtalan kézirat, átírási hiba és írásainak az évszázadokon átívelő eltérő értelmezése rendkívül megnehezíti annak megállapítását, hogy mit is szeretett volna kifejezni valójában a próféta – írja a Mirror.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu