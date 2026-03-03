Nostradamus négy rémisztő jóslata 2026-ra: jön a háború, és egy híresség is meghal

A 16. századi francia próféta, Nostradamus hátborzongató jóslatokat bújtatott rejtélyes négysoros verseibe, a tolmácsok szerint négy rémisztő esemény történhet 2026-ban. Egy „hét hónapos háború” vár ránk és egy híresség is váratlanul meghalhat.

Nostradamus háborút, halált és vérfürdőt jövendölt

Fotó: Prachaya Roekdeethaweesab

Nostradamus a múltból üzent nekünk

Nostradamus titokzatos négysorosokban foglalta össze jóslatait, amelyek a globális események sorozatát tartalmazzák. Sok ilyen jóslat szerepelt 1555-ös művében, A próféciák-ban, amely nem kevesebb, mint 942 négysorost tartalmaz. Úgy tűnik ez az év sem kivétel, a 16. század népszerű prófétája jóslatai még 2026-ig is elérnek.

A "hét hónapos háború"

A konkrét négysoros vers így szól:

Hét hónapnyi nagy háború, emberek haltak meg a gonoszság miatt/ Rouen, Évreux királya nem fog elbukni.

Egyesek szerint ezt a verset az orosz-ukrán konfliktushoz lehet kötni. És, hogy mennyire jók a jós háborús jövendölései? Allítólag megjósolta az atombombákat is, amelyeket Amerika a második világháború végén Hirosimára és Nagaszakira dobott.

Egy hatalmas méhraj

Nostradamus különösebb jóslatai között ez a rész így szól:

A méhek nagy raja felkel az éjszakai lesből

Egyesek szerint ez idén történhet meg, mivel a szakasz összhangban van a 26-os számmal. Az viszont már nagyobb kérdést vet fel: vajon szó szerint kell értelmezni a méheket?

Villámcsapás csap le egy hírességre

A nagy embert a nap folyamán mennykő sújtja le

– áll az erre az évre vonatkozó szakaszban.

Ez a kiemelkedő személyiség bárki lehet, a királyi családtól és a világ vezetőitől kezdve a közismert hírességekig. Ha nem is tudjuk pontosan kire utal ez a sor, az biztos, hogy fényes nappal villám fogja kiontani az életét. Vajon 2026-ban a vörös szőnyegen láthatunk villámcsapást?

Svájc vérben fog úszni

Ez az előrejelzés különösen hátborzongató, hiszen egy pontosan ma is létező helyszínhez köthető. Baljóslatú verse így szól:

A város iránti kegy miatt... a Ticino vérben fog úszni...

A vérontás tömeges áldozatot követelő eseményt, a régión végigsöprő pestist vagy valamilyen természeti katasztrófát jelenthet.