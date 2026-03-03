Nostradamus négy rémisztő jóslata 2026-ra: jön a háború, és egy híresség is meghal
Nostradamus jóslata szerint 2026 váratlan meglepetéseket tartogat, szinte világvége hangulat lehet ebben az évben.
A 16. századi francia próféta, Nostradamus hátborzongató jóslatokat bújtatott rejtélyes négysoros verseibe, a tolmácsok szerint négy rémisztő esemény történhet 2026-ban. Egy „hét hónapos háború” vár ránk és egy híresség is váratlanul meghalhat.
Nostradamus a múltból üzent nekünk
Nostradamus titokzatos négysorosokban foglalta össze jóslatait, amelyek a globális események sorozatát tartalmazzák. Sok ilyen jóslat szerepelt 1555-ös művében, A próféciák-ban, amely nem kevesebb, mint 942 négysorost tartalmaz. Úgy tűnik ez az év sem kivétel, a 16. század népszerű prófétája jóslatai még 2026-ig is elérnek.
A "hét hónapos háború"
A konkrét négysoros vers így szól:
Hét hónapnyi nagy háború, emberek haltak meg a gonoszság miatt/ Rouen, Évreux királya nem fog elbukni.
Egyesek szerint ezt a verset az orosz-ukrán konfliktushoz lehet kötni. És, hogy mennyire jók a jós háborús jövendölései? Allítólag megjósolta az atombombákat is, amelyeket Amerika a második világháború végén Hirosimára és Nagaszakira dobott.
Egy hatalmas méhraj
Nostradamus különösebb jóslatai között ez a rész így szól:
A méhek nagy raja felkel az éjszakai lesből
Egyesek szerint ez idén történhet meg, mivel a szakasz összhangban van a 26-os számmal. Az viszont már nagyobb kérdést vet fel: vajon szó szerint kell értelmezni a méheket?
Villámcsapás csap le egy hírességre
A nagy embert a nap folyamán mennykő sújtja le
– áll az erre az évre vonatkozó szakaszban.
Ez a kiemelkedő személyiség bárki lehet, a királyi családtól és a világ vezetőitől kezdve a közismert hírességekig. Ha nem is tudjuk pontosan kire utal ez a sor, az biztos, hogy fényes nappal villám fogja kiontani az életét. Vajon 2026-ban a vörös szőnyegen láthatunk villámcsapást?
Svájc vérben fog úszni
Ez az előrejelzés különösen hátborzongató, hiszen egy pontosan ma is létező helyszínhez köthető. Baljóslatú verse így szól:
A város iránti kegy miatt... a Ticino vérben fog úszni...
A vérontás tömeges áldozatot követelő eseményt, a régión végigsöprő pestist vagy valamilyen természeti katasztrófát jelenthet.
A szkeptikusok azt állítják, hogy Nostradamus középkori francia nyelven írta műveit, szándékosan homályos latin kifejezéseket használva. Továbbá a számtalan kézirat, átírási hiba és írásainak az évszázadokon átívelő eltérő értelmezése rendkívül megnehezíti annak megállapítását, hogy mit is szeretett volna kifejezni valójában a próféta – írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre