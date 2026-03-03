Vezetés közben kapott infarktust a traktoros Táplánszentkereszten - így gyászolják Istvánt

A tragédia még február 18-án történt, a Vas vármegyei Táplánszentkereszten: az 55 éves K. István éppen a helyi Széll Kálmán utcán haladt traktorjával, amikor vezetés közben rosszul lett, majd az árokba hajtott és beborult oda a géppel. A traktoros az irányíthatatlan géppel több kocsit is letarolt, végül aztán a lezúzott kocsik sofőrjei próbálták őt újraéleszteni.

A traktoros vezetés közben kapott infarktust. Bár akkor sikerült őt újraéleszteni, K. István napokkal később elhunyt Fotó: Vaol/Csabai Bernadett

Vezetés közben kapott infarktust a traktoros, egy egész település gyászolja Istvánt

Úgy tudni, hogy a traktor először az úton talált el egy kocsit, majd egy másik autót az árokba tolt, végül egy harmadiknak is nekiment, mielőtt ő maga az árokba csapódott volna. Mivel az eset fényes nappal történt, többen az utcán voltak, míg mások a félelmetes zajra rohantak ki. Nem haboztak sokat: az első sokk után azonnal odarohantak a férfihez. Többen is próbáltak segíteni: míg egyikük a közeli orvosi rendelőhöz rohant doktorért, addig mások a mentősöket riadóztatták, a többiek pedig megkezdték a férfi újraélesztését. Ezt nemsokára a helyszínre érkező mentősök folytatták, akikhez erősítésként mentőhelikopter is érkezett. Bár akkor hosszú időn keresztül harcoltak az életéért, végül sikerült megmenteni, az egyik esetkocsi pedig egy közeli kórházba rohant vele. Mint azt akkor a Ripost a helyiektől megtudta, az autósok is példaértékűen viselkedtek: nem törődtek az összetört kocsikkal, helyette csak a férfi életének a megmentésével törődtek. Úgy tudjuk, hogy a károkkal ezután sem foglalkoztak: csupán annak örültek, hogy a családapa életben maradt.

Szeretném szívből megköszönni azt a gyors és szakszerű segítséget, amellyel megmentették édesapám életét. Hálás vagyok az emberségükért, a figyelmükért és a munkájukért. Soha nem fogjuk elfelejteni, amit érte tettek

– írta meghatottan akkor István lánya, a kommentjében. Sajnos azonban napokkal később az öröm helyét a gyász vette át: úgy tudjuk ugyanis, hogy a férfi alig három nappal később elhunyt. Istvánt azóta szinte az egész település gyászolja, mint mondták: mindannyian egy emberként reménykedtek abban, hogy a férfi végül felépül. Úgy értesültünk, hogy a férfi ismerőseit azért is sokkolták a történtek, mert többen is beszéltek nem sokkal korábban a férfivel, aki akkor még teljesen egészségesnek tűnt.