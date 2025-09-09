RETRO RÁDIÓ

Brutális motorbaleset Vajszlón: pótolhatatlan embert vesztettek el, tucatnyian gyászolják Gyurit

A fiatal motoros, P. György akkor csapódott árokba, amikor egy elé hajtó traktort akart kikerülni. Bár emberfeletti harcot vívtak az életéért, már nem lehetett megmenteni. A motorbaleset áldozatát most rengetegen gyászolják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 16:30
Motoros traktor Baranya vármegye halálos baleset motorbaleset

Mentősök, tűzoltók és rendőrök vettek körbe hétfőn, szeptember 8-án délután egy hátborzongató baleseti helyszínt Baranya vármegyében, Vajszló és Nagycsány között, ahol egy motoros csapódott az árokba. A motorbaleset hátborzongató módon történt: a gépen ülő P. György ugyanis éppen Sellye felé motorozott, amikor egy traktor hajtott ki elé. 

motorbaleset
A motorbaleset Vajszló és Nagycsány között történt: György elé egy traktor kanyarodott ki, ezt akarta a fiatal motoros kikerülni   Fotó: Bama/olvasói fotó

Motorbaleset Baranyában: elé hajtó traktorost akart kikerülni Gyuri

Mint azt megtudtuk, György rutinos motorosnak számított, hosszú idő hajtott a környékbeli utakon. A férfi észlelte is az elé kanyarodó mezőgazdasági gépet, és minden erejével azon volt, hogy elkerülje az ütközést. Sajnos hiába: bár a férfi nem rohant bele a traktorba, de elvesztette uralmát a motor felett és egy út menti árokba csapódott. Úgy tudni, hogy György lerepült a gépről, majd a földre zuhant, a környéken autózók pedig ezt látva azonnal segítséget hívtak. Bár a mentősök hamar a helyszínre siettek és még mentőhelikopter is érkezett a balesethez, György életét már nem lehetett megmenteni: olyan súlyosan megsérült, hogy az életéért vívott emberfeletti harc ellenére elhunyt. 

A mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék György életét, a helyszínre még mentőhelikopter is érkezett   Fotó: Bama/olvasói fotó

György szerettei, barátai és a közeli motoros közösség összetört a férfi halála után, mint mondták, a férfi rutinos motoros volt, rajongott a járgányokért, legyen az akár kocsi vagy motor. Emellett imádott sportolni: a fiatal férfi több erőnléti futóversenyen is indult. György valóban a járművek szerelmese volt: több képet is posztolt közösségi oldalán motorokról, autókról és a motorozás közben eltöltött, önfeledt percekről. Egyik fotójához barátja még hozzá is fűzte, hogy óvatosan hajtson, mire a férfi még vidáman annyit válaszolt: igyekszik. 

Most azonban tucatnyi ismerős és motoros gyászolja Gyurit, mind egybehangzóan állítják: egy nagyon jó, pótolhatatlan embert veszítettek el. Egyelőre ők sem tudják, hogyan történt a baleset, a körülményeket a rendőrség jelenleg is vizsgálja. 

 

