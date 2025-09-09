Brutális motorbaleset Vajszlón: pótolhatatlan embert vesztettek el, tucatnyian gyászolják Gyurit

A fiatal motoros, P. György akkor csapódott árokba, amikor egy elé hajtó traktort akart kikerülni. Bár emberfeletti harcot vívtak az életéért, már nem lehetett megmenteni. A motorbaleset áldozatát most rengetegen gyászolják.
Mentősök, tűzoltók és rendőrök vettek körbe hétfőn, szeptember 8-án délután egy hátborzongató baleseti helyszínt Baranya vármegyében, Vajszló és Nagycsány között, ahol egy motoros csapódott az árokba. A motorbaleset hátborzongató módon történt: a gépen ülő P. György ugyanis éppen Sellye felé motorozott, amikor egy traktor hajtott ki elé.
Mint azt megtudtuk, György rutinos motorosnak számított, hosszú idő hajtott a környékbeli utakon. A férfi észlelte is az elé kanyarodó mezőgazdasági gépet, és minden erejével azon volt, hogy elkerülje az ütközést. Sajnos hiába: bár a férfi nem rohant bele a traktorba, de elvesztette uralmát a motor felett és egy út menti árokba csapódott. Úgy tudni, hogy György lerepült a gépről, majd a földre zuhant, a környéken autózók pedig ezt látva azonnal segítséget hívtak. Bár a mentősök hamar a helyszínre siettek és még mentőhelikopter is érkezett a balesethez, György életét már nem lehetett megmenteni: olyan súlyosan megsérült, hogy az életéért vívott emberfeletti harc ellenére elhunyt.
György szerettei, barátai és a közeli motoros közösség összetört a férfi halála után, mint mondták, a férfi rutinos motoros volt, rajongott a járgányokért, legyen az akár kocsi vagy motor. Emellett imádott sportolni: a fiatal férfi több erőnléti futóversenyen is indult. György valóban a járművek szerelmese volt: több képet is posztolt közösségi oldalán motorokról, autókról és a motorozás közben eltöltött, önfeledt percekről. Egyik fotójához barátja még hozzá is fűzte, hogy óvatosan hajtson, mire a férfi még vidáman annyit válaszolt: igyekszik.
Most azonban tucatnyi ismerős és motoros gyászolja Gyurit, mind egybehangzóan állítják: egy nagyon jó, pótolhatatlan embert veszítettek el. Egyelőre ők sem tudják, hogyan történt a baleset, a körülményeket a rendőrség jelenleg is vizsgálja.
