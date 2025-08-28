„Van egy csendes pillanat, amikor elfogadod, hogy így fogsz meghalni” – megszólalt a baleset túlélője

Szörnyű balesetet szenvedett egy női motoros, aki a skóciai M8-as autópályán nekiütközött a barátja motorjának. A baleset július 31-én történt Coatbridge közelében az autópálya keleti irányú szakaszán.

Ötven métert csúszott, az elválasztó fal állította meg a súlyos motoros balesetet szenvedett nőt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Louise Gourlay éppen hazafelé tartott párjával, akivel egy Harley Davidson motoros estén vettek részt Hillingtonban. A 39 éves glasgow-i nő törmeléket vett észre az út bal szélén, hogy kikerülje, a sáv közepére hajtott a motorjával, ahol 150-nel nekiütközött a párja motorjának.

Louise vagy ötven métert csúszott, az autópálya középső választósávja állította meg.

Azt mondják, van egy csendes pillanat, amikor elfogadod, hogy így fogsz meghalni – és nekem is megvolt ez a pillanat

– idézi Louise szavait a Daily Record.

A nő először fel sem fogta, mi történik, azt hitte, egy autónak csapódott, majd rádöbbent, hogy él és egészen a választóvonalig sodródott. Legalább ekkora örömmel konstatálta, hogy a vőlegényének sikerült a motorján maradnia. A nő szerint már maga a tudat is megnyugtatta, hogy jól van a párja.

Egy szolgálaton kívüli ápolónő sietett a segítségére, három jármű pedig körbevette, hogy ne üthessék el az arra haladó autósok. Annak ellenére, hogy sokkos állapotban volt és motoros ruhát viselt, érezte, hogy a jobb lába lángol. Harminc percbe telt a mentőnek kiérkeznie, addig Louise csak üvölteni tudott a fájdalomtól. A Queen Elizabeth University Kórházba szállították, ahol négy műtéten is átesett.

Több műtétet is elvégeztek az alsó lábszáramon, köztük bőrátültetést és egy csontvelő-beavatkozást is. Őszintén szólva még az amputáció lehetősége is felmerült.

– árulta el Louise, aki többszörös törést és szalagszakadást szenvedett, s ujját, valamint lábujját is eltörte. Jelenleg otthon lábadozik, a vőlegényére van utalva.

A baleset megfosztott az önállóságomtól, a járás, a mosakodás és az öltözködés képességétől. Alig bírok elmenni egyedül a mosdóig”

– mondta a nő, akinél a baleset miatt poszttraumás stressz szindróma alakult ki, ezért traumatológiai ellátásra is beutalták, továbbá két további műtét előtt is áll. Ám él, és ez a lényeg! Hangsúlyozza is: a bukósisakja életmentő szerepet játszott az ütközéskor.